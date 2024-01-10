Ekvador'da 'silah iç çatışma durumu' ilan edildi: Bombalı ve silahlı canlı yayın baskını sırasında neler yaşandı?

Polis özel kuvvetleri, yerel saatle 14.00 sularında Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'deki TC Televizyonu'nun merkezini basan maskeli çetecilerin tümünü tutukladı.Gangsterler tabancalar, pompalı tüfekler, makineli tüfekler, el bombaları ve dinamit çubukları göstererek, TC'de El Noticiero programı canlı yayındayken stüdyoya girdi. Kameralar çekime devam ederken bazı kanal çalışanlarının yere yatırıldığı görülebiliyor. Canlı yayın kesilmeden hemen önce birinin 'ateş etmeyin' diye bağırdığı duyuluyor.El Universo gazetesine göre panik halindeki gazeteciler ve kameramanlar, çetecilerin binayı bastığı anda mesaj gruplarına yardım çağrısı yapan mesajlar yağdırdı. Binada çalışanlardan birinin, 'Birçoğumuzu öldürmek istiyorlar. Yardım edin' yazdığı görüldü.TC Televizyonu Haber Müdürü Alina Manrique, baskın anında kontrol odasında olduğunu söyledi. Manrique, Associated Press'e yaptığı açıklamada kafasına silah dayandığını ve yere yatmasının söylendiğini aktardı.'Hala şoktayım' diyen Manrique, 'Her şey çöktü. Bildiğim tek şey bu ülkeden ayrılıp, çok uzaklara gitme vaktinin geldiği' diye konuştu.Polis kumandanı Cesar Zapata, daha sonra Teleamazonas'a yaptığı açıklamada güvenlik kuvvetlerinin baskını yapan 13 kişiyi gözaltına aldığını ve silahlar ile bombalara el konulduğunu belirtti. Zapata, 'Bu yaşanan şey terör eylemi sayılmalıdır' dedi.Televizyon baskını ülkede suç örgütlerinin birçok saldırı düzenlediği bir anda yaşandı.Guayaquil'de bir üniversiteye silahlı saldırganların girdiği ve Quito'nun merkezinde mağazaların yağmalandığı iddia edilirken, bu iddialar doğrulanamadı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda hapishanelerde gardiyanların mahkumlar tarafından rehin tutulduğu ve linç edildiği görüldü.Televizyon kanalına yapılan baskından kısa süre sonra Noboa, 20 uyuşturucu kaçakçısı grubu 'terör örgütü' ilan etti.'Los Choneros' çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçtığı bildirilmişti. Villamar, 2011'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Noboa, Villamar'ın hapisten kaçmasından sonra ülkede olağanüstü hal ilan etti.Bu sırada binlerce asker ve polis, Macias'ın evini aradı. Bu aramalardan sonra hapishanelerin içinde ve dışında kaos patlak verdi.Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, 'Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak.' ifadesi kullanılmıştı.Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.