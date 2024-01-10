Dün Ataşehir bugün Maltepe! İETT otobüsü park halindeki araçları biçti!

Dün Ataşehir'de İETT otobüsünün park halindeki 4 araç ve bir kamyonette çarpmasının ardından bugün de Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki üç araca çarptı.

Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 3 araçta hasar oluştu.Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki 34 TN 2001 plakalı özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı.Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.Ataşehir'de özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 5 araçta hasar oluştu. Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi. Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.