Dün Ataşehir bugün Maltepe! İETT otobüsü park halindeki araçları biçti!
Dün Ataşehir'de İETT otobüsünün park halindeki 4 araç ve bir kamyonette çarpmasının ardından bugün de Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki üç araca çarptı.
Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 3 araçta hasar oluştu.
Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki 34 TN 2001 plakalı özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı.
Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.
Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.
Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.
Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.
Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.
ATAŞEHİR'DE DE KAZA
Ataşehir'de özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 5 araçta hasar oluştu. Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi. Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.