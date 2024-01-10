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Çiftçiye can suyu oldu! 68 milyon lira hibe desteği...

Çorum'da 2023 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 128 projeye 68 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Ekleme: 10.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Çiftçiye can suyu oldu! 68 milyon lira hibe desteği...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünce, 2023 yılında onaylanan 197 milyon lira yatırım tutarlı 128 projeye 68 milyon lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

ÇORUM TKDK, 2023'TE 68 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ SAĞLADI

Koordinatörlükten yapılan yazılı açıklamada, 2023'ün, en yüksek hibe ödemesi yapılan yıl olduğu vurgulandı.

Hibe desteğinin yarısının yenilenebilir enerji yatırımlarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, '2023 yılında, 84 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için makine-ekipman alımı, 33 yenilenebilir enerji, 3 tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi, 3 katma değerli ürün üretim tesisi, 2 süt üretim tesisi, 2 yerel eylem grubu ve 1 soğuk hava deposu tesisi olmak üzere 197 milyon lira yatırım tutarlı 128 projeye 68 milyon lira hibe ödemesi yapılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

TKDK'nin, sektörüne göre değişmekle birlikte uygun görülen projelere 5 bin avro ile 3 milyon avro aralığında değişen miktarlarda hibe desteği sağladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bu kapsamda, 2013 yılından günümüze kadar ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, soğutucu donanımlı araçlardan karavana, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren 638 milyon lira yatırım tutarına sahip 1232 projeye 299 milyon lira hibe ödenmiştir.'
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