CHP'li Murat Emir'den canlı yayında öğretmenleri küçümseyen ima

Yerel seçimlere 80 gün kaldı...Siyaset arenasında ve televizyon programlarında hareketlilik arttı.Partiler adaylarını açıklarken, canlı yayınlarda da kritikler yapılıyor.Habertürk ekranlarında da 'Açık ve Net' programında gündem yerel seçimler oldu. Çok sayıda konuğun olduğu programda skandal bir açıklama tepki çekti.Konuklardan biri de CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'di.Başkent için isimler tartışılırken gazeteci Nagehan Alçı, "Ankara için genç bir isim üzerinde duruluyor. Kahramankazan Belediye Başkanı..." yorumunda bulundu.Emir ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u kastederek, "Sizinle bahse girerim ihtimal 0. Kazan da benim seçim bölgem. Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen…" şeklinde küçümseyici ifadeler kullandı.Ardından kısa sürede hatasını anlayarak konuyu çevirmeye çalışan Emir, "Öğretmenliği ile ilgili bir sorunum yok, çok iyi bir belediye başkanı olabilir ama Kazan konusunda olamayacağını biliyorum." şeklinde yorum yapsa da açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.