  • USD: 29,88 - 29,94
  • EURO: 32,70 - 32,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

İstanbul ve Ankara arasında çift başlı bir yönetime teslim olan CHP'de, bu kez "İzmir ve Eskişehir krizi" patlak verdi. İki büyükşehirde belirlenecek olan belediye başkan adayları konusunda görüşmeler içinden çıkılmaz bir hal aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, iki ilde de kendi adaylarını genel merkeze kabul ettirmek için yoğun mesaiye devam ettiği bildirildi.

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı
Ekleme: 10.01.2024 - 08:49 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı
CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci, Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında devam ediyor.

İstanbul'un tüm ilçelerindeki adayları kendi belirlemek istediği için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert tartışmalar yaşadığı iddia edilen İmamoğlu, Eskişehir ve İzmir'i de 'kendi denetiminde' görmek istiyor.

BÜYÜKERŞEN'E TASFİYE OPERASYONU

İmamoğlu'nun, kurultay sürecinde kendi yanında saf tutan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için harekete geçtiği uzun süredir biliniyor.

O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Yılmaz Büyükerşen'i koltuğundan indirmek isteyen İmamoğlu, Özgür Özel'i de son dönemdeki yoğun baskısıyla zora soktu.

Önceki gün Büyükerşen'i Eskişehir'de ziyaret eden Özel'in kalp kırmadan Kazım Kurt'un adaylığını netleştirmeye çalıştığı, Büyükerşen'in ise ısrarından bir türlü geri adım atmadığı iddia edildi.

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

Özel'in, Büyükerşen'in arzusuna rağmen Kazım Kurt'u aday göstermesi halinde Eskişehir'de CHP'ye yönelik yeni bir tepkinin oluşması ve büyük oy kaybının yaşanmasından çekindiği öne sürüldü.

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

İZMİR'DE 3'LÜ SAVAŞ

CHP'li belediyeler yönetiminde yıllardır bakımsızlığa terk edilen İzmir'de ise mevcut belediye başkanı Tunç Soyer koltuğu bırakmak istemiyor.

Bu konuda parti içi lobi faaliyetlerini hızlandıran Soyer'e rağmen hem İmamoğlu kanadı hem de Özgür Özel'in, kendisine bir kez daha İzmir'i emanet etmeyi düşünmediği iddia ediliyor.

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

İzmir konusunda Özgür Özel'in Selin Sayek Böke ya da Olgun Atilla isimleri üzerine yoğunlaştığı bildirilirken, İmamoğlu ise İBB'den mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi koltuğa oturtmak için uzun süredir çalışma yürütüyor.

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

Parti içi krize dönüşen İzmir ve Eskişehir adayları konusunda kararın ay sonuna kadar netleşmesine ihtimal verilmiyor.






Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'
DEM'den CHP'ye iade-i ziyaret! Kirli pazarlığın başaktörü İstanbul
Bakan Şimşek duyurdu: Yasal düzenlemede son aşamaya gelindi
Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir kördüğümü! Yine açıklanmayacak
ABD ve İngiltere, Husilerin İHA ve füzelerini düşürdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na muhalefet içinden bir rakip çıktı! Barış Yarkadaş duyurdu
Ankara'da yağış sonrası yol çöktü! Çöp kamyonu sıkıştı
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Kaçak villanın hesabı sorulacak
İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırgan Ömer Salgın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Hayatta yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım
Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F'den ilk görüntüler
Dün Ataşehir bugün Maltepe! İETT otobüsü park halindeki araçları biçti!
Teknolojide Türkiye devrimi! Bakan Kacır bir sonraki dev hedefi açıkladı
Ekvador'da 'silah iç çatışma durumu' ilan edildi: Bombalı ve silahlı canlı yayın baskını sırasında neler yaşandı?
CHP'li Murat Emir'den canlı yayında öğretmenleri küçümseyen ima
İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında yeni yıla zirvede başladı
CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı
12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
CHP'li Belediye'de bir işbilmezlik daha! Sağlam evi de yıktılar
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İslam Memiş çabuk olun diyerek uyardı: İlk çeyrekte tarihi zirve gelecek

İslam Memiş çabuk olun diyerek uyardı: İlk çeyrekte tarihi zirve gelecek

NASA Ay görevini erteliyor: Yeni Plan 2026'ya Kaydırıldı

NASA Ay görevini erteliyor: Yeni Plan 2026'ya Kaydırıldı

Hatay'da ilginç görüntü: Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı

Hatay'da ilginç görüntü: Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı

2024 trafik cezaları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları...

2024 trafik cezaları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları...

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar