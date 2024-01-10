10 Ocak Çarşamba günü 3 şehirde okullara kar tatili kararı verildi

Türkiye'nin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altına girdi.Özellikle batı bölgelerinde havanın aniden soğuması kar yağışını da beraberinde getirdi.3 şehirde eğitime ara verilmesi kararı alındı.Çanakkale'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden 10 Ocak 2024 Çarşamba günü il merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) de eğitime bir gün ara verileceği açıklandı.Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verileceği belirtildi.Açıklamada, 'Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.