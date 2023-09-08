Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi: Bakan Uraloğlu 'çalışmalara başladık' diyerek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sabah saatlerinde bir dizi ziyaret ve inceleme için memleketi Trabzon'a geldi. İlk olarak Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım ile görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, son 21 yılda Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yapılan yatırımların miktarının yaklaşık 78 milyar lira olduğunu söyledi. Trabzon'un 2003'e kadar sadece 56 kilometre bölünmüş yolu olduğunu bunun 240 kilometreye çıkarıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Yollarının 89 kilometresi BSK kaplamalıydı, 488 kilometreye yükselttik” ifadelerini kullandı.Zigana Tüneli'nden 880 binin üzerinde araç geçişi olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Yeni Zigana Tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha adeta bir mühür vurduk. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan 14,5 km uzunluğunda Yeni Zigana Tüneli'ni çift tüplü olarak inşa ettik. Açıldığı günden bu yana yeni Zigana Tünelimizden 880 bin üzerinde araç geçti. Yeni Zigana Tüneli, türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden birisi olmuştur” şeklinde konuştu.Trabzon genelinde şu anda yaklaşık 40 milyar proje bedeli ile 23 karayolu projesinin devam ettiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Hiç şüphesiz devam eden en önemli karayolu projelerimizden biri Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmalarımızdır. Bildiğiniz üzere Kanuni Bulvarı Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir projemiz. Toplam 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı Yolu'nu BSK kaplı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın 17,6 km'sini, 17 km'lik imar bağlantı yollarının 9,4 km'sini ve 17,9 km'lik kavşak kollarının 11,2 km'sini açtık. Şu anda Kanuni Bulvarı'nın Yenicuma-2 Kavşağı-Çukurçayır Kavşağı arasında kalan 4 km'lik kesiminde ve 1 km'lik Değirmendere bağlantısında da yapım çalışmalarımız devam ediyor. Boztepe Tüneli'ni ve viyadüğünü hizmete açmayı planlıyoruz. Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Araklı ilçemiz üzerinden Bayburt'a ulaşım sağlayan Araklı-Bayburt Yolu'nun 7 - 17. km'leri arasında kalan 10 km'lik kesimdeki yapım çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.Trabzon Güney Çevre Yolu çalışmalara başladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Toplam 43,8 km'den oluşan Güney Çevre Yolu'nun 35,8 km'sini 15 adet tünel ile, 2,1 km'sini ise 14 adet viyadük ile geçmeyi planlıyoruz. Üç kısım halinde hayata geçireceğiz. 16,5 km uzunluğundaki 1. kısmında Çevre Yolu'nun Karadeniz Sahil Yolu'ndan ayrıldığı proje başında T-1 Tüneli portaline ulaşabilmek için kazı ve destek çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “İç hat yolcu sayısında 7. sırada, dış hat yolcu sayısında ise 10. sırada yer alması çok önemli bir başarıdır. 2022 yılında iç hat ve dış hat toplamında yaklaşık 3 milyon 185 bin yolcu ağırladı. Bu yıl ise daha Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 2 milyon 500 bin yolcu ağırladı. Yılsonunda yolcu sayımızın 4 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü, Trabzon'da çok ciddi bir turist artışı olduğunu gözlemliyoruz. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu eşsiz doğası ve tarihi kültürel varlıklarıyla Trabzon'umuz artık turizm açısından bir cazibe merkezi oldu. Kente gelen ziyaretçilerimiz Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Ganita ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret ediyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi 12 ülkeden doğrudan uçuş gerçekleştirilen Trabzon'a, Avrupa ülkelerinden de çok sayıda turist geliyor. Şu anki verilerimize göre, 2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu” dedi.Trabzon Havalimanı'nın yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “2053 vizyonumuz doğrultusunda Trabzon'u bir marka şehir haline getirmek için turizmin bölgeye sağlayacağı faydayı maksimize edeceğiz. Bu nedenle Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu havalimanımız Trabzon'a gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin katbekat artmasına vesile olacak inşallah. Şu anda havalimanımızın öncelikli olarak yapılması gereken yapılarının inşalarına başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Şu anda yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız. Sonrasında yapım sürecini başlatacağız. Ve hiç şüphesiz tüm bu yapılanlar tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak” ifadelerini kullandı.