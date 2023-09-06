İzmir’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği şekilde, Bylock kullanımı, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri bulunan 11 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartıldı. Bugün sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis ekipleri 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 2 yabancı uyruklu şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.