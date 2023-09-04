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Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı böyle bitti

Ordu’da takibe alınıp, durdurulan otomobilde yapılan aramada 232 kilogram skunk ile 9 kilogram toz esrar ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı engellendi.

Ekleme: 4.09.2023 - 13:37 Güncelleme: 4.09.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı böyle bitti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Sevkiyata ilişkin şüphelileri takibe alan ekipler, bu sabah düğmeye bastı.

Şüpheli otomobili durdurup, arama yapan ekipler, 232 kilogram skunk ile 9 kilogram toz esrar ele geçirdi. Ekipler, araçtaki Ş.Ç (53), M.A.G (38) ile M.E.D.'yi (23) gözaltına aldı. Bu sırada aracın geçişinde yol kontrolü sağladığı tahmin edilen V.K. (23), K.K (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24) ve P.B. (23) de kentin farklı bölgelerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını belirterek, 'Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız' demişti.

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