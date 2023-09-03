  • USD: 26,68 - 26,73
  • EURO: 28,94 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Partili Selcan Taşçı, CHP medyasını bombaladı: Mağlubiyetin nedeni sizsiniz

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin sorumlusu olarak CHP medyasını gösterdi. Taşçı, partisinin oy oranının düştüğüne yönelik eleştirilere yanıt vererek "İYİ Parti'nin oyu yüzde 15-16 ama düştü diyor bazı yorumcular. Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü. Mağlubiyetin sebebi olarak İYİ Parti'yi gösterenlere için için gülüyoruz." dedi.

İYİ Partili Selcan Taşçı, CHP medyasını bombaladı: Mağlubiyetin nedeni sizsiniz
Ekleme: 3.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 3.09.2023 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Selcan Taşçı, CHP medyasını bombaladı: Mağlubiyetin nedeni sizsiniz
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet adeta yangın yerine döndü. İttifak ortakları mağlubiyetin sorumlusu olarak sürekli diğer partileri gösterdi. Yaklaşan yerel seçimler için de karşılıklı restleşmeler yaşanırken İYİ Partili Selcan Taşçı, bu kez CHP medyasına yüklendi.

'MUHALEFET YÜZDE 60 KAZANIYORDU O YORUMCULARA GÖRE'

'Mağlubiyetin sebebi olarak İYİ Parti'yi gösterenlere için için gülüyoruz' diyen Taşçı,'İYİ Parti'nin oyu yüzde 15-16 ama düştü diyor bazı yorumcular. Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü. Bu tepkiyi İYİ Parti'ye karşı kim organize etti? İYİ Parti muhalif seçmenin hedefi haline getirildi. Muhalefet yüzde 60 kazanıyordu o yorumculara göre.' şeklinde konuştu.

'ÖNCE DÖNÜP KENDİNİZE BAKIN'

Taşçı İYİ Parti'nin kazanılan belediyelerde yok sayıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

'Önce dönüp kendinize bakın. İYİ Parti çok fazla sabır gösterdi. Truva atı dediler, namussuz demedik. Sifonu çekmedik. Bu laflar Akşener'e söylendi.

'İYİ PARTİ'Yİ MUHATAP ALMAYAN BELEDİYELER OLDU'

Yangında terk edilecek ilk ekip İYİ Parti oldu. Yerelde ittifak yaptık ve ittifak belediyeleri oldu. İttifakla seçilip sonrasında İYİ Parti'yi muhattap almayan belediyeler oldu. İYİ Parti'yi yok saydılar. Bu bizi seçmen karşısında zor durumda bıraktı. Bizimle ilgili olmayan işler yüzünden bedel ödemek zorunda kaldık.'
İYİ Partili Selcan Taşçı, CHP medyasını bombaladı: Mağlubiyetin nedeni sizsiniz
Denizli'de 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni
Teröristlerin korkulu rüyası 'ATAK' milli silahına kavuşuyor: Tarih verildi
Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...
Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!
Denizli'deki otobüs kazasında kan donduran detaylar! Vücudu parçalananların kimlik tespiti...
Bakan Uraloğlu açıkladı: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! '7 milyon insan konforu yaşayacak'
Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Denetimler sıkılaşıyor! Yerli sanayici korunacak...
Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı: Erken uyarı sistemi ile tam koruma! Beyaz reform geliyor
İstanbul’da kilit operasyon: DEAŞ’a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi
Doğal gazda zamsız faturasız dönem! Rakam 13 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yeni rekor! 'Gördüklerinizden fazlası var demiştik'
Katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen tır otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt: Mücadele bunu gerektiriyorsa korkacak değiliz
Başkan Erdoğan, Teknofest'te açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu

Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu

İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor