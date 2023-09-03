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Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ekleme: 3.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 3.09.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri devam eden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti. Erdoğanı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı.

Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı. Erdoğan'a hastane çıkışı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve eşi Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti.
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