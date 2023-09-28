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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı 'Sis Operasyonu' düzenlendi

Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı 'Sis Operasyonu' düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldı, 370 şahıs gözaltına alındı.

Ekleme: 28.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Güvenlik güçleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Çalışma yurt genelini kapsadı.

Bu kez hedefte yasa dışı tütün mamulü yapan şüpheliler yer aldı.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

'370 şahıs gözaltına alındı'

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı Sis Operasyonu düzenlendi. Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldı, 370 şahıs gözaltına alındı.

'Büyük bir vergi kaybı önlendi'

Yerlikaya, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında:

33.918.650 adet boş makaron
6.878.093 adet doldurulmuş makaron
78.610 paket sigara
8.620 kg tütün mamulü,
10.811 adet puro
18.096 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak.
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