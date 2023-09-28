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Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Balıkçıların dört gözle beklediği balık sezonu açıldı ve ağlar denizle buluştu. Balıkçılığın yapıldığı Akdeniz'de de 'Vira Bismillah' denilerek atılan ağlara bu kez balık takılmadı. Balıkçıları hayrete düşüren olaya kimse anlam veremedi. Çuval çuval pirincin takıldığı ağları çekmek o kadar zorladı ki getirilen vinç tekne bile güçlük çekti ve direk kırıldı.

Ekleme: 28.09.2023 - 09:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi
Erdemli ilçesinde, dün gece avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesinden yaklaşık 2,5 mil açıkta ağ atıldı.

Kısa süre sonra ağı çekmeye çalışan tayfa, ağda çuvallar olduğunu gördü.

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, ağa takılan çuvalları başka bir balıkçı teknesinin yardımıyla kıyıya getirdiklerini söyledi.

Çuvalların vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldığını anlatan Sakın, şunları kaydetti:

'İçerisinde pirinç bulunan çuvallar denize ne diye atıldı bilmiyoruz. Bu çuvallar bizi çok uğraştırdI, iki tekne kaldıramadı. Bir tanesinin vinç direği düştü. Ağlar parçalandı ve çuvalları indirmek için kurtarıcı getirdik...

Demirleyen gemiler burada fazla ya da çürüyen malzemeleri denize atıyorlar, bu da çevre ve deniz kirliliğine neden oluyor. Denizlerimizi kirletmeyelim.'

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi
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