Sahte botokslara suçüstü… 3 bin kutudan fazla ele geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; piyasa değeri altı milyon lira olan 3 bin 481 kutu soğuk zinciri bozulmuş ve insan sağlığı açısından tehlike içeren kaçak botoks ilacı ve dolgu ilaçları ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı yollarla ülkemize getirilmiş olan ilaçları piyasaya sürmeye hazırlanan üç kişiyi operasyonla gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; altı milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu soğuk zinciri bozulmuş ve insan sağlığı açısından tehlike içeren kaçak botoks ilacı, dolgu ilaçları ve söz konusu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.