Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi

İslam’a yönelik çirkin saldırılar son dönemlerde artışa geçti.Dini değerler hedef alınarak gerçekleştirilen eylemler nabızları yükseltiyor.Öyle ki son dönemlerde toplu ulaşımda dahi başörtülü kadınlar türlü hakaretlere uğradı.Sokaklarda tesettürlü kadınlara saldırılar, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler, camilerde yaşanan akılalmaz olaylar gitgide artıyor.Konuya son örnek de Isparta’dan geldi.Kentte bulunan Vanlı Camii’nde gerçekleşen olayda, insanlar camide namaz kılarken bir kişi içeriye ayakkabılarıyla girdi.İbadet edilen yere ayakkabıyla girmesi büyük tepki çeken kişi, imamın yanına yaklaşarak ezandan rahatsız olduğunu söyledi.Cemaat öfkelenirken, imamla tartışmaya devam eden şahıs harareti yükseltti.Öfkelenen vatandaşlardan biri, şahsı kolundan tutarak camiden uzaklaştırdı.