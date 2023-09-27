Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerinin, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantıların ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmada Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 4 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı. Haklarında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan adli işlem bulunan ve suçtan dolayı kamu görevinden ihraç edildiği belirlenen 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift olan 2 FETÖ şüphelisinin yanlarındaki 2 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.