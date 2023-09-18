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Malatya’da genç kız, hademe olarak çalıştığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve aynı okulun tıp fakültesini kazanan Melisa Metin'in hedefi, yine aynı okulda doktor olarak görev yapmak.

Ekleme: 18.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Malatya’da genç kız, hademe olarak çalıştığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı
Malatya'da eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yaşandı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik personeli olarak çalışan Melisa Metin, bu yılki YKS'de istediği puanı alınca tercihler arasında çalıştığı kurum olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de yazdı.

Yerleştirmelerin açıklanmasından sonra mutluluğu daha da katlanan Melisa Metin, İnönü Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde okula başladı.

Hedef temizlik yaptığı hastaneye doktor olarak atanmak

Çalıştığı hastanede şimdi tıp fakültesinde okuyacak olmanın sevincini yaşayan Metin, okulu bitirdikten sonra ise yine burada doktorluk görevi yapmak istediğini söyledi.

Doktorluğun küçüklük hayali olduğunu söyleyen Melisa Metin, sınava hazırlık sürecinde kendisinden desteğini esirgemeyen ailesi ve özellikle ağabeyine minnettar olduğunu ifade etti.

Malatya’da genç kız, hademe olarak çalıştığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı

Çalıştığı hocalar motive etti

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı endokrin servisindeki tüm hocaların da kendisine bu süreçte destek olduğunu anlatan Metin, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden herkes gibi kendisinin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

İlk dönem dershaneye gittiğini ancak depremden sonra evde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Metin, yine çalıştığı hastanede gördüğü doktorlardan da ilham ve motive alarak sınava hazırlandığını kaydetti

'Hayallerim gerçek oldu'

Turgut Özal Tıp Merkezi'nin iyi bir hastane olduğunu ve ileride mezun olduktan sonra burada çalışmayı istediğini de söyleyen Melisa Metin, “Hayallerim gerçek oldu. Hastane koridorlarında yürürken hep doktorlar gibi olmak istiyordum. Çok şükür Allah izin verirse ben de ileride doktor olacağım.” şeklinde konuştu.

Malatya’da genç kız, hademe olarak çalıştığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı

'Kendisini çok seviyoruz, gururlandık”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin de Melisa'nın elde ettiği bu başarı hikayesinin ilham alınacak bir hikaye olduğunu söyleyerek, “Burada temizlik personeli olarak çalışırken aynı hastanede tıp fakültesi kazandı. Tabii maddi durumları nedeniyle hem okuyup hem de çalışmaya devam edecek. Melisa'nın bu başarısı ile iyi bir doktor olacağını düşünüyoruz. Kendisini çok seviyoruz, gururlandık.” diye konuştu.
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