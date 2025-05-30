Trafikte yeni dönem başladı: Artık geçişler bu şekilde olacak!

İstanbul'un yoğun trafiğine nefes aldıracak önemli bir adım daha atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avcılar gişelerinde yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve yeni sistemle birlikte sürücülerin artık duraksamadan yollarına devam edebileceğini duyurdu.23 Mayıs gecesi geçici olarak trafiğe kapatılan Avcılar gişe alanı, 3,5 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan altyapı, elektronik sistem ve saha düzenleme çalışmalarıyla yeniden hizmete açıldı.Yeni sistem, Serbest Geçiş Sistemi (SGS) adı verilen teknolojiye dayanıyor. Bu sistem sayesinde araçlar gişe önlerinde durmak zorunda kalmadan otomatik geçiş yapabiliyor.Uraloğlu, Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktanın rahatlamasıyla birlikte, benzer uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.Uraloğlu, otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan SGS'yi Türkiye'deki toplam 106 gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini ifade etti.Vatandaşların yaşadıkları trafik sorunlarını en az seviyeye düşürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uraloğlu, 'Bu doğrultuda, daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde SGS'yi devreye almıştık. Avcılar'dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025'in sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.