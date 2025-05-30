Mehmet Şimşek, yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi

Yatırımları hızlandırmak üzere devlet tarafından finansal destekler verilecek.Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların detayları belli oldu.Yatırım Teşvik Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından paylaşım yaptı.Mehmet Şimşek, Bugün Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı yeni yatırım teşvikini değerlendirdi.Bakan Şimşek, yatırıma ve kalkınmaya desteklerinin süreceğini belirtti.Bakan Şimşek 'Daha seçici, odaklı ve etkin yeni Yatırım Teşvik Sistemimiz hayırlı olsun. Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek.' sözlerini kullandı.'Yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz/kar payı desteği ile yatırım tutarının %20'sine ve 240 milyon TL'ye varan teşvikler sunacağız. Yatırımcının finansman yükü azalacak, yatırım iştahı artacak.- Yeni Teşvik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak. En güçlü destekleri, “Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi” programında sunacağız. Teknolojik Hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, Yerel Kalkınma Hamlesi'yle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve Stratejik Hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile “dijital ve yeşil dönüşüm” yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz.- Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlar için öz kaynakla yapacakları makine alımlarına, makine bedelinin %25'ine, yatırım tutarının %15'ine ve 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek sunacağız.- Yeni Teşvik Sisteminde, Yatırıma Katkı olarak sunduğumuz Kurumlar Vergisi indirimi, yatırım tutarının %20'si ila %50'si olacak.- Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız.- İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunacağız. 6. Bölge illeri, Depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programındaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümetimiz karşılayacak.- İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacağız.- Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardık. Teşvik sisteminde destekleyeceğimiz yatırımları Hedef Sektörler başlığında adresledik. Programlarda tanımlanmamış sektörler ve ürün gruplarına yönelik yatırımları teşvik etmeyeceğiz.- Genel Teşvik Sistemini sonlandırdık. Böylelikle teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk.- Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB'lerde oluşturulan rezerv alanlarda, uygun koşullarda yer tahsis edilecek.- 1. Bölgedeki (En yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki illerdeki) makine ve teçhizatın, 4., 5. ve 6. Bölgeye taşınması ile gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesinden, Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız.- OSB'lerde ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız -daha ileri- teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz.- Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 31/12/2030 tarihine kadar sürecek.'