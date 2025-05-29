Narin cinayetinde ceza alan Salim’in son hali

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde korkunç bir şekilde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde bir gelişme daha yaşandı. Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklandıktan sonra hakkında açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski köy muhtarı amca Salim Güran’ın son fotoğrafını SABAH ele geçirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde korkunç bir şekilde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde bir gelişme daha yaşandı. Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklandıktan sonra hakkında açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski köy muhtarı amca Salim Güran'ın son fotoğrafını SABAH ele geçirdi.Amca Salim Güran'ın Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu'nda iki küçük çocuğuyla birlikte çektirdiği fotoğrafta oldukça bitkin olduğu görüldü.Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Salim Güran ile Narin annesi Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar hapis cezası almıştı.Bölge İstinaf Mahkemesine gösterilen karar geçtiğimiz gün onanmıştı.