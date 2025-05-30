Uçuş kurallarında yeni dönem! Bu 7 eşya artık bagaja giremeyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde uçuş güvenliğiyle ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA)ile Federal Havacılık İdaresi (FAA), yangın riskini azaltmak amacıyla, bazı eşyaların artık check-in bagajına konulmasını yasakladı.Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle pille çalışan bazı cihazların uçağın kargo bölümünde taşınması güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi.Bu nedenle, söz konusu 7 eşya sadece el bagajında taşınabilecek. İşte bagaja verilmesi yasaklanan eşyalar:Güç kaynakları (Powerbank)Telefon şarj kutularıEkstra lityum-iyon pillerEkstra lityum-metal pillerTelefon bataryalarıDizüstü bilgisayar pilleriHarici batarya paketleri veya taşınabilir şarj cihazlarıFAA'ya göre, bu piller hasar gördüklerinde, aşırı şarj edildiklerinde veya yanlış paketlendiklerinde aşırı ısınarak alev alabiliyor. Hatta bazı durumlarda “termal kaçak” adı verilen zincirleme bir reaksiyonla, kontrol edilmesi güç yangınlara yol açabiliyorlar.Özellikle uçağın kargo bölümünde çıkan yangınların hızla yayılabileceği ve uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, pille çalışan belirli elektronik cihazlar artık yalnızca el bagajında taşınabilecek.