İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: İnsanlık dramı derinleşiyor

Gazze Şeridi, bir kez daha İsrail'in yoğun bombardımanı altında kan ve gözyaşına boğuluyor.Gökyüzünü kaplayan duman bulutları, yıkılan evler ve çaresizce hayatta kalmaya çalışan siviller, bölgedeki insanlık krizinin acı yüzünü gözler önüne seriyor.Çocukların çığlıkları, patlamaların gürültüsüne karışırken dünyanın bir kısmı, bu vahşete sessiz kalmaya devam ediyor.İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Azzam Ailesi'ne ait bir eve düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.Saldırıda aralarında çocukların da olduğu yaşamını yitirenlerin naaşları, cenaze işlemleri için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık kuruluşu olan El-Avde Hastanesinin faaliyet gösterememesi sonucu yaklaşık 400 bin Filistinlinin sağlık hizmetinden mahrum bırakıldığını belirtti.Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri tarafından hastane çevresinde çok sayıda tuzaklı robotun patlatıldığı, binalara ve tesislere yoğun ateş açıldığı belirtilmişti.Bu saldırıların, sağlık personeli ve içerideki yaralıları korkutmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, hastanede 13'ü hasta ve yaralı, 84'ü de sağlık çalışanı olmak üzere 97 kişinin bulunduğu kaydedilmişti.Yıkılan binaların enkazı altında kalan umutlar, Gazze'nin her köşesinde bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.Hastaneler, yetersiz ekipman ve ilaç eksikliğiyle boğuşurken, yaralılar koridorlarda tedavi bekliyor.Elektrik kesintileri ve temel ihtiyaçlara erişimdeki engeller, sivillerin yaşamını daha da çekilmez hale getiriyor.Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen, İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor.Filistinli yetkililer, "Bu bir savaş değil, soykırım" diyerek dünyanın dikkatini çekmeye çalışıyor.Ancak, BM ve diğer kuruluşların açıklamaları, sahada yaşanan trajediyi durdurmakta yetersiz kalıyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 986 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 451kişi yaralandı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 249'a, yaralıların sayısı da 123 bin 492'ye yükseldi.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki 'toplama kamplarına' sürülecek.İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, 'hayatta kalacakları' kadar insani yardım verecek.İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.