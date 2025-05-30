Uzmanlar uyarıyor! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Gençler arasında elektronik sigara alarmıElektronik sigara kullanımı Türkiye'de gençler arasında hızla yayılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, 13-15 yaş grubundaki gençlerin yaklaşık yüzde 20'sinin elektronik sigara kullandığını açıklayarak aileleri ciddi şekilde uyardı. USB bellek ya da oyuncak gibi tasarlanmış bu cihazların kokusuz olması da kullanımın fark edilmesini zorlaştırıyor.Prof. Dr. Salepçi, elektronik sigaraların masum göründüğünü ama oldukça tehlikeli olduğunu vurguladı. Her yıl 8 milyondan fazla insanın tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Salepçi, bu ölümlerin 7 milyonunun doğrudan içici, 1,3 milyonunun ise pasif içici olduğunu ifade etti.Türkiye'de lise ve üniversite çağındaki gençlerin yüzde 16-20'si elektronik sigara kullanıyor. Bu oran dünya genelinde de benzer seviyelerde. Özellikle aromalı ve renkli tasarımlarla pazarlanan ürünler, gençlerin ilgisini çekiyor. Salepçi, gençlerin çoğunun “cool” görünmek için bu alışkanlığa başladığını belirtti.Salepçi, elektronik sigaraların içeriğindeki kimyasalların yüksek ısıya maruz kaldığında kansere yol açabilecek maddelere dönüştüğünü, özellikle akciğer dokusunda geri dönüşü olmayan hasarlara neden olduğunu belirtti. E-sigara kullanımının solunum yetmezliğini tetikleyebileceği de vurgulandı.Gençler arasında yaygın olan tek kullanımlık puff bar'ların içeriğinde yüksek miktarda nikotin bulunuyor. Bu ürünlerin ne kadar nikotin içerdiği belli olmadığından bağımlılık riski oldukça yüksek. Üstelik cihazların kokusuz oluşu ve şekli, ailelerin durumu fark etmesini neredeyse imkânsız hale getiriyor.Türkiye'de yasalar elektronik sigaraların ithalatını ve kapalı alanlarda kullanımını yasaklasa da bu ürünlere ulaşmak hâlâ oldukça kolay. Prof. Dr. Salepçi, e-sigaraların USB ya da oyuncak görünümünde olması sebebiyle fark edilmesinin zorlaştığını belirterek aileleri ve öğretmenleri daha dikkatli olmaya çağırdı.2019 yılında ABD'de elektronik sigara kaynaklı ani solunum sıkıntısı nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'de de aynı şikâyetlerle göğüs hastalıkları servislerine başvuran gençlerin sayısı artıyor. Elektronik sigaraların içerisine eklenen E vitamini gibi katkı maddeleri ölümcül akciğer hasarlarına yol açabiliyor.