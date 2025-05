Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fetih mesajı! 'Bilginin ve inancın zaferirdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Bu muazzam şehirde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Her bir vatandaşıma selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum. Gençlerimizi sevgiyle selamlıyor her birini gözlerinden öpüyorum. Fethe sahip çıktığınız için her birinizi tebrik ediyorum.Dün Azerbaycan'daydık. Dayanışmamızı tüm dünyaya gösterdik. Şimdi de tarihimizin altın sayfalarından birini daha selamlıyoruz. İstanbul'a her gelişimizde yüreğimizi ayrı bir sevinç kaplıyor. Bu şehre adımımızı atar atmaz kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Bu güzel günde sizlerle bir aradayız. Birazdan yapımı tamamlanan millet bahçelerimizin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz.4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbulumuza kazandırıyoruz. Bugün ayrıca İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çağ kapatıp çağ atarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu şükranla yad ediyorum.Sevgili gençler, İstanbul'un Fethi her şeyden önce bilginin, azmin ve inancın zaferidir. İstanbul daha önce 4 kez kuşatılmış ve alınamamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, tahta çıkar çıkmaz yeni silahlar yapmak için hummalı bir çalışma yaptı. Tüm bu faaliyetlerin her bir aşamasını bizzat takip etti. Kuşatmanın ilk bir ayında istenen netice alınamadı. Son 23 günde elde edilen başarılar, büyük zaferin taşlarını döşedi. Şahi adı verilen bu yeni toplar surları dövmeye başladığında kuşatmanın da seyri değişti. İlk gedik Topkapı'nda açıldı. İlk sancak Topkapı surlarında sallandı.Fatih Sultan Mehmet sadece büyük bir komutan ve devlet adamı değil ayrıca modern mühendisliğin öncüsüdür. Ecdattan aldığımız bu yenilik ruhunu aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladık. Oralardan doğal gaz çıkaracak. Bu çıkarılan doğal gaz ile vatandaşlarımızı da rahatlatacağız.Biz artık sizlerin zamanınızın misafiriyiz. Şerefle taşıdığımız sancağı siz gençlere emanet edeceğiz. Sizde sizden sonraki geleceklere aynı şuurla teslim edeceksiniz. Mazluma umut, zalime kabus olan Türkiye Cumhuriyetini sizler güçlendireceksiniz. Bu millet sizden cesaret alacakYolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili, en çok sevdiği mavi avro mavisi...