Trafikte yeni dönem! TBMM'de kabul edildi: İşte yeni trafik cezaları...

TBMM Adalet Komisyonu, trafik suçlarının, kazalarda can kaybının 2030'a kadar yarıya daha sonra da 'sıfıra indirilmesi' hedefi ile hazırlanan yasa teklifini kabul etti.Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanlığı yetkilileri çarpıcı bilgiler de paylaştı:689 bin 946 ehliyet iptal edildi. Bunların 499 bini alkol ve uyuşturucu kaynaklı. Driftten 5 bin 872, kırmızı ışıktan 323, usulsüz çakardan 273, hız ihlalinden 123 kişinin ehliyetine el konuldu. 100 puanı geçtiği için iki aylık süreyle ehliyetine el konan kişi sayısı ise 21 bin.2023'te çıkan ehliyet affından 31 bin kişi yararlandı, bunun ardından kazalardaki can kaybında önemli bir artış gözlendi.İl sınırları içinde hangi araçlara takograf takılması zorunluluğu getirileceği yönetmelikle netleştirilecek. Şehir içinde çalışan taksiler, kamu araçları kapsam dışı olacak. İlçeler arasında insan yolcu taşımacılığı yapan araçlara takograf takılması planlanıyor.Karayolları Güvenliği Eylem Planı kapsamında şehir içi noktalara da Ortalama Hız Tespit Sistemi kurulumu çalışmalarına başlandı. Gerek şehir içi gerekse şehirlerarası yollar çok sıkı takibe alınıp aşırı hıza göz açtırılmayacak.2024 yılında 67 milyar 631 milyon 700 bin lira trafik cezası kesildi.2000 yılı öncesine 6 milyon 653 bin, 2001-2005 model 2 milyon 593 bin, 2006-2010 model 4 milyon 35 bin, 2011-15 model 6 milyon 338 bin, 2016-20 model 5 milyon 116 bin, 2021-2025 model 7 milyon 915 bin olmak üzere şu anda toplam 32 milyon 652 bin tescilli araç bulunuyor.Geçen yılki ölümlerin yüzde 60'a yakını aşırı hızdan kaynaklandı.Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre trafikteki ölümlü trafik kazalarının yüzde 79'u şehir içlerinde gerçekleşiyor. Türkiye'de son 5 yılda okul, hastane gibi hız sınırı 30 kilometre olan yerlerde bin 356, 50 kilometre olanlarda 7 bin 689 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanlığı yeni bir aplikasyon üzerinde çalışıyor. Vatandaşlar aplikasyona girdiğinde seyahat edecekleri yol güzergahında toplam kaç radar olduğunu görebilecekler. Ancak radarların yeri ile ilgili bir bilgi yer almayacak.İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, radarların yerlerinin sürücüler tarafından bilinmesi gerektiği yönündeki eleştirilere, 'O zaman araçlara biz otomatik ceza kesme şeyi koyarız, radara gerek yok. Belirli limiti geçince araba otomatik ceza yazar size o zaman, ona doğru gideriz günün birinde' yanıtını verdi.Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre yeni trafik cezaları şöyle:Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inene 180 bin lira para cezası verilecek.Seyir hâlinde cep telefonu kullanana 5 bin, kuralı 2 defa ihlal edenlere 10 bin, 3 veya daha fazla ihlal edene her seferinde 20 bin lira idari para cezası yazılacak.Ters istikamete giren, makas atan, konvoy yapan, diğer araçların geçişini zorlaştıracak keyfi harekette bulunanlara 90 bin lira ceza verilecek, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak.Drift atarak araç kullandığını sosyal medyada paylaşana 25 bin lira ceza verilecek.Hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 km/s aşanlara 2 bin, 11-15 km/s aşanlara 4 bin, 66 km/s'ten fazla aşanlara 30 bin lira para cezası verilecek.Ehliyeti olmadan araç kullanana 40 bin lira, sürücü belgesi geçici alınmışsa 200 bin lira ceza kesilecek.Plakasız araç kullanana 46 bin lira ceza uygulanacak. Plakaların okunamamasına yol açacak değişiklikler yapan sürücülere 140 bin lira ceza verilecek.Kırmızı ışık ihlaline 5 bin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bu ihlali 2 defa yapanlara 10 bin, 3 defa yapanlara 15 bin, 4 defa ihlal edenlere 20 bin, 5 defa ihlal edenlere 30 bin, 6 defa yapanlara 80 bin lira idari para cezası uygulanacak.Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere 25 bin lira para cezası verilecek. 1 yıl içinde birinci tekrarda 50 bin, 2'nci tekrarda 150 bin lira para cezası uygulanacak.Ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemenin cezası 15 bin lira olacak.Taksilerde, taksimetre olmaması halinde 46 bin TL para cezası söz konusu olacak.