İstanbul'da parada sahtecilik operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da jandarma ekipleri, sahte para üretip piyasaya sürmeye hazırlanan organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenledi.Operasyonda yaklaşık 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ve sahte para ele geçirildi.Çok sayıda suçta kullanılan matbaa ve sahte para yapımında kullanılan materyaller de operasyonla ortaya çıkarıldı.Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.Sahte para basan ve piyasaya sürmeye çalışan 5 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyona ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:'İstanbul'da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve parada sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.