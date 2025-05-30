Instagram'da büyük değişiklik! Artık herkes farklı paylaşacak

Instagram kullanıcıların dikey çekim tercihine daha iyi yanıt verebilmek adına 3:4 en-boy oranına sahip fotoğrafların paylaşımını mümkün kıldı. Platformun başındaki isim Adam Mosseri, yeni özellikle birlikte yüklenen görsellerin artık çekildikleri haliyle görüntüleneceğini belirtti.Günümüzde akıllı telefonların çoğu, varsayılan olarak 3:4 formatında çekim yapıyor. Bu nedenle söz konusu değişiklik, özellikle profesyonel ya da düzenleme yapılmadan paylaşım yapmayı tercih eden kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.Sosyal medya platformu daha önce yalnızca 4:5 oranındaki dikdörtgen fotoğrafları destekliyordu. Ancak yeni oran sayesinde görseller kırpılmadan paylaşılabilecek. Yenilik, hem tekil paylaşımlar hem de çoklu görsellerin yer aldığı karusel gönderileri kapsayacak.Instagram, ocak ayında profil ızgaralarını kare yerine dikdörtgen olarak göstermeye başlamıştı. Mosseri, 'Artık yüklenen içeriklerin çoğu (hem fotoğraflar hem de videolar) dikey yönde oluyor' diyerek bu değişikliği duyurmuştu.