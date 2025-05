Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Bursa'da İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye kaçan çok sayıda uluslararası suçlu gözaltına alındı.Almanya, Rusya, ABD, İran, Irak, Cezayir, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Arnavutluk ve Tacikistan gibi ülkeler tarafından İnterpol aracılığıyla aranan 13 kırmızı bültenli, 9 difüzyon mesajı ile ve 1 mavi bültenle aranan toplam 23 yabancı uyruklu suçlu, Türk polisinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınanlar isimler arasında; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. yer aldı.Şüphelilerin işledikleri suçlar ise; "Suç Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Dolandırıcılık" gibi ağır suçlardan arandıkları ortaya çıktı.Türk polisinin yaptığı istihbari analizler neticesinde yerleri tespit edilen suçlular, yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri ivedilikle başlatıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi: "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Türk polisi, dünyanın aradığı suçlulara karşı daima teyakkuzda."Türk polisinin, sadece ülke içi değil, küresel güvenlik için yürüttüğü kararlı mücadele, uluslararası platformlarda da takdir topluyor. Son operasyon, Türkiye'nin uluslararası suçla mücadelede ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.