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Beyaz Gazete
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İzmir'de grevin ikinci günü! Duraklarda yine yoğunluk oluştu

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, grevin ikinci gününde işine ya da okula gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar mağdur oldu.

İzmir'de grevin ikinci günü! Duraklarda yine yoğunluk oluştu
Ekleme: 30.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:03 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de grevin ikinci günü! Duraklarda yine yoğunluk oluştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve gitti.

Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

İzmir'de grevin ikinci günü! Duraklarda yine yoğunluk oluştu

YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

İzmir'de grevin ikinci günü! Duraklarda yine yoğunluk oluştu

VATANDAŞLAR ÖZEL ARAÇLARIYLA TRAFİĞE ÇIKTI

Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaşın özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.

İzmir'de grevin ikinci günü! Duraklarda yine yoğunluk oluştu