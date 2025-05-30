Bakan Fidan'dan büyük zirve mesajı! 'Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler bir araya gelebilir'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında bugün başkent Kiev'de. Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından karşılanan Fidan, kentteki temaslarına başladı.Bakan Fidan, daha sonra saldırılarda hayatını kaybeden Ukrayna askerleri anısına oluşturulan Anma Duvarı'na çiçek bıraktı. Bakan Fidan'ı anma töreninin yapılacağı alanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha karşıladı.Bakan Fidan, sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Fidan ve Sybiha, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.Kiev'de açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak, 'Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız' dedi.İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesine işaret ederek, 'Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz' diye konuştu.Dışişleri Bakanı Fidan, 'Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz' değerlendirmesinde bulundu.Bakan Fidan, Sybiha ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Fidan'ın ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesi bekleniyor.Fidan'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.Fidan'ın Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.