Bakan Ersoy müjdeyi verdi! Gece müzeciliğinin rotası belli oldu: 27 noktada gece müzeciliği başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yazın en özel kültür rotasını kamuoyuyla paylaştı ve müjdeyi verdi. 1 Haziran–1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak “Gece Müzeciliği” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri yaz gecelerinde de ziyaretçilere açık olacak. Türkiye’nin kültürel hafızası bu yaz geceleri de yaşamaya devam edecek.

Binlerce yıllık geçmiş, ay ışığı ve yıldızların altında yine bambaşka bir görünüme bürünecek.Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 'Gece Müzeciliği' ile Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri yaz gecelerinde de ziyaretçilere açık olacak.İstanbul'dan Adıyaman'a, İzmir'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 27 farklı noktada kültürel miras, uygulama kapsamında gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Efes Ören Yeri, Patara, Nemrut, Zelve-Paşabağları, Zeugma Mozaik Müzesi gibi yerler bu yaz hem tarih tutkunlarına hem de gece gezginlerine kapılarını açacak.Yaz sıcaklarından bunalanlar için tarihî yapıları serin gece saatlerinde gezme imkânı sunan uygulama, özellikle yaz tatilcileri ve kültür meraklılarına farklı bir deneyim sunacak.Işıklandırmalarla dramatik bir görünüm kazanan ören yerleri, sessizlik içinde tarihsel anlatılarını fısıldamaya devam edecek.Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihî mekânlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek.Bazı müzeler saat 21.00'e kadar açık kalırken Efes Ören Yeri gibi önemli destinasyonlarda ziyaretler 23.00'e kadar sürecek.Adıyaman'daki Nemrut Ören Yeri ise gün doğumunu izlemek isteyen ziyaretçileri sabah 04.00'te ağırlamaya başlayacak.Görülmesi Gereken Gece Adresleri:- Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)- Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00- Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00- Galata Kulesi – 23.00- Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00- Etnografya Müzesi – 21.00- Samsun Müzesi – 22.00- Erzurum Müzesi – 21.00- Nemrut Ören Yeri – 04.00–09.00- Zeugma Mozaik Müzesi – 21.00- Şanlıurfa Müzesi – 21.00- Haleplibahçe Mozaik Müzesi – 21.00- Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00- Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00- Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00- Özkonak Yeraltı Şehri – 21.00- Antalya Müzesi – 22.00- Alanya Müzesi – 22.00- Aspendos Ören Yeri – 22.00- Patara Ören Yeri – 22.00- Side Ören Yeri – 22.00- Nekropol Müzesi – 22.00- Hierapolis Ören Yeri – 23.00- Didim Ören Yeri – 21.00- Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00- Efes Ören Yeri – 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi – 22.00Yaz boyunca kültür rotasını geceye taşıyan bu uygulama, tarihle kurulan bağı ay ışığında daha da güçlendirmek isteyen herkesi bekliyor.