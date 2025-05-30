1 Temmuz’da başlıyor! Açık havada sigara içmek yasaklanıyor

Fransa, halk sağlığını korumaya yönelik yeni bir uygulamayla tütün kullanımına ciddi bir kısıtlama getiriyor.Sağlık Bakanı Catherine Vautrin'in duyurduğu yeni kararla birlikte, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren parklar, plajlar, bahçeler, otobüs durakları ve okul çevreleri gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu dış mekanlarda sigara içmek yasaklanacak.Bakan Vautrin, bu kararın temel amacının çocukları pasif içiciliğin zararlarından korumak olduğunu vurgularken, “Çocukların olduğu yerde, sigara yok olmalı” ifadeleriyle kararlılığını ortaya koydu.Sigara içme özgürlüğünün, çocukların temiz hava soluma hakkıyla sınırlandığını söyleyen Vautrin, toplum sağlığının öncelikli olduğunu belirtti.Yasaya uymayanları ise 135 avro para cezası bekliyor. Yasa, okul çevrelerine özel dikkat gösteriyor. Ortaokul ve lise önlerinde öğrencilerin sigara içmesini engellemek amacıyla bu alanlar da yasak kapsamına alındı.Ancak kafe bahçeleri ve elektronik sigaralar şimdilik bu düzenlemeden muaf tutuldu.