İtirafçı iş adamı Eyüp Subaşı kirli oluşumun adını ilk kez açıkladı! İşte İBB’deki mafya ve haraç ‘sistem’i

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Eyüp Subaşı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilen Eyüp Subaşı'nın ilk kez 16 Mayıs'ta savcılığa vermiş olduğu ifadeye ulaşıldı. Aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu belirten Subaşı, 2014'te Fatih Keleş ile tanıştığını söyledi.Subaşı, '2014'te belediye seçimlerinden 2 ay önce Fatih Keleş beni aradı ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına yönelik baskı ve duvar işlerini benim yapmamı teklif etti. Ben de bu teklifi kabul ettim ve iletişimimiz böylece başlamış oldu. Hemen akabinde Fatih Keleş, Beylikdüzü'nde bulunan bir seçim ofisinde beni Ekrem İmamoğlu ile tanıştırdı. Ekrem İmamoğlu bu görüşmede bana reklam işleriyle alakalı resmi ve gayrı resmi tüm süreci Fatih Keleş ile yönetebilirsiniz dedi. Bu süreçten sonra Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu'nu önce Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde, sonra büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kendisinin reklam işlerini yaptım.' dedi.Subaşı, başkanlık seçiminden sonra açık hava reklamlarıyla ilgili işlere talip olduğunu ve Fatih Keleş'in kabul ederek elden %10 ciro talep ettiğini belirterek 'İhale sürecinde yaptığımız ciroların hak ediş ve ödemelere tekabül eden kısmın %10'unu Genç Popülist Medya şirketinden nakit olarak çekip Fatih Keleş'e Florya'da bulunan başkanlık konutundaki çalışma ofisinde parça parça olmak üzere farklı tarihlerde toplamda 8-10 defa 5 milyon TL civarı parayı elden teslim ettim. Gördüğüm kadarıyla bu ofis içerisinde herhangi bir kasa yoktu, bu parayı orada bulunan bir dolaba koyardı veya sırt çantasıyla götürürdü. Fatih Keleş, bana bu nakit para alımından bizzat Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin olduğunu söylerdi. Zaten ifademin bayında da belirttiğim üzere Ekrem İmamoğlu gayrı resmi işleri Fatih Keleş ile birlikte yürütebileceğimizi bizzat söylemişti.' dedi.2020'de Serdal Taşkın'ın Kültür AŞ genel müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra reklam sürecini tamamen Murat Ongun'un yönettiğini belirten Subaşı, Ongun ile Saraçhane'de yaptığı görüşme esnasında kendisine 'Eyüp Bey, sadece kendi yapımızı inşa edeceğiz, yeni dönemde seninle çalışmayı düşünmüyoruz' diyerek başka bir iş vermeyeceklerini söylediğini anlattı. Subaşı, dijital pano ihale sürecinde Serdal Taşkın'ın yönlendirmesiyle 16.660.000,00 TL teklif vererek ihaleyi kazandığını, Murat Ongun'un yönlendirmesiyle 'Reklamist' firmasına devrettiğini söyledi.Subaşı, 'Bu devirden yaklaşık 10 gün sonra da satış pazarlama işinin İlbak'lara verildiğini öğrendim. İhalenin normalde süresi 10 yıldı. Murat Ongun'un zorlamasıyla bir buçuk yıl sonra devrederek aslında mağdur oldum çünkü buraya çok büyük miktarlarda yatırım yapmıştım. Daha getirisini tam manasıyla sağlayamamışken 46 milyon TL karşılığında devretmek durumunda kaldım. Belediyeye borcum olan 46 milyon TL'yi mahsup etmek suretiyle devir gerçekleşti. Böylece Murat Ongun 'SİSTEM'e düzenli gelir sağlayan bir mekanizmayı kurmuş oldu.' dedi.Subaşı, 'Metro çıkış kapamaları ile ilgili işi metrolardan sorumlu olan danışman Ertan Yıldız ile işi yapmak istediğimizi söyledim. 5 milyon TL parayı kendisine nakit vermem gerektiğini, ayrıca yapılacak işin de bir kısmının kendi şirketi olan Anatolia Sign isimli şirketiyle birlikte yapmam gerektiğini söyledi. Ben de Ertan Yıldız'a elden nakit olarak 5 milyon TL parayı Kağıthane DAP Yapı'nın otoparkında verdim. Aynı zamanda da Anatolia Sign isimli şirketin hesabına da yapılacak olan imalatlara mahsuben piyasa rayiçlerinin biraz üzerinde olmasına rağmen 40 milyon TL civarı para gönderdim.' dedi.Subaşı, 'Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ve bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları 'SİSTEM' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler. Bu oluşumun amacı, Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırmak ve siyasi iktidar olmaktır. Benim böyle bir oluşumla hiçbir alakam bulunmamaktadır. Benim saikim tamamen kendi ticari faaliyetlerimle ilgilidir. Hatta bahsetmiş olduğum Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve diğer kişiler beni kullanmışlardır. İfademin tamamında bahsetmiş olduğum nakit para alıp vermeler dahil tüm süreçler Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilindedir' dedi.Savcılığa 28 Mayıs tarihinde verdiği son ifadesinde iş insanı Eyüp Subaşı, 'Reklamist firmasına devri konusunda 2021'in Eylül ayında Beylikdüzü'nde bulunan Mermerciler Sitesi'nde Fatih Keleş'in ofisinde Tuncay Yılmaz, ben ve Fatih Keleş toplandık. Fatih Keleş bana 'Bundan sonra dijital reklam alanları ile ilgili çalışmayı Murat Ongun yönetecek, dolayısıyla bu mecralarla ilgili almış olduğun işe Murat Ongun ortak olmak istiyor, ya onu da ortak edeceksin ya da ona devret' dedi. Ben de Tuncay Yılmaz'a bu konu hakkında Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi var mı diye sorduğumda Ekrem başkanın bilgisi dahilinde toplantı yaptığımızı söyledi. Bu görüşmeden bir hafta sonra Sütlüce'de bulunan İBB iletişim çadırında ben, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun aynı konu hakkında toplandık. Murat Ongun bana 'Bu dijital reklam alanlarını Reklamist şirketini devretmemi veya ortaklık kurarak süreci yönetmemizi' teklif etti. Süreci düşünmemiz için toplantıyı sonlandırdık ve ayrıldık.' dedi.İfadesinin devamında Subaşı, Ekim 2021'de şirketin ofisinde Nihat Sütlaş, Tuncay Yılmaz, Murat Ongun ve Uğurhan Atma ile toplantı düzenlediklerini, anılan reklam alanları ile ilgili ortaklık veya devir hususlarında müzakere ettiklerini söyledi. Bu toplantıda Murat Ongun ve Tuncay Yılmaz'ın kendisine 'Eğer bu reklam işini devretmek istemiyorsan peşin olarak elden 100 milyon TL ödemen gerek' dediğini ileri süren Subaşı 'Ben de bu 100 milyon TL'yi bir yıl sonra veya 15 ay taksitlerle ödeyebileceğimi söyledim, kabul etmediler. Ben de ortaklık yapamayacağımızı, metrodaki reklam alanlarını kendilerine devredebileceğimi, dijital reklam alanlarının bende kalabileceğini söyledim. Bunu da kabul etmediler. Bana İBB'deki borçlarıma mahsuben sadece dijital reklam alanlarını devralmak istediklerini söylediler. Ben de onların teklifini kabul etmeyerek toplantıdan ayrıldım.' şeklinde beyanda bulundu.Söz konusu bu toplantıdan on gün sonra reklam alanlarının indirilmesi dahil birçok baskı maruz kaldığını, zorluk çıkarıldığını bu nedenle yeniden masaya oturmayı teklif ettiğini ifadesinde belirten iş insanı, 'Ofisimde Nihat Sütlaş, Tuncay Yılmaz, Uğurhan Atma ve ben toplandık. Bu toplantıda ben madem anlaşamıyoruz elimdeki metrolarda bulunan reklam alanlarının kiraların bedellerinin indirilmesini, yatırım süresinin 2024'ten 2028'e kadar uzatılmasını ve birkaç reklam alanıma özel izin taleplerinde bulundum. Bunlardan sadece yatırım süresinin 2028'e kadar uzatılması talebim kabul edildi, diğer taleplerim oyalanmak suretiyle yapılmadı.Kira bedellerinin ve maliyetlerin artması neticesi, 2024 yılı sonunda Sütlüce'de bulunan iletişim çadırında Murat Ongun bana metrolarda bulunan reklam alanlarıyla ilgili 'Zorlanıyorsan buraları devret veya sat kurtul' dedi. Beni İlbaklarla görüşmeye yönlendirdi.' dedi.Eyüp Subaşı, bunun üzerine Murat İlbak'ın yatırımlardan sorumlu çalışanı Önder Dalkıran ile yaptığı görüşmede 750 milyon TL talep ettiğini, onların ise bu teklifi kabul etmediklerini söyledi. Subaşı, 'Dijital mecralarda faaliyet gösteren reklam alanlarını Reklamist firmasına devretme sürecinden sonra Murat İlbak'ın Murat Ongun'la irtibatı yoğunlaştı. Zaten Murat İlbak bu reklam işini yıllık 65 milyon TL bedelle Reklamist firmasından aldı.Necati Özkan bana Murat İlbak ile Murat Ongun'u tanıştırdığını söyledi. Bu süreçten sonra zaten İlbak'lar, 2021'de süresi biten ve soruşturma dosyasına da konu olan ihaleyi yeniden aldılar.' dedi.2024'te Kağan Sürmegöz ile yapmış olduğu bir konuşmadan bahseden Subaşı, 'Bana İBB'nin Galatasaray stadında bulunan locasında Murat Ongun, Murat İlbak ve kendisinin beraber maç izlediklerini söyledi. 2024 senesinin sonlarında Murat Ongun beni tamamen köşeye sıkıştırmak ve elimde bulunan metrolardaki reklam alanlarını devretmeye zorlanmam amacıyla Kağan Sürmegöz'e talimat vererek şirketim Panofect'e toplamda 47 milyon TL ecrimisil bedeli kestirerek borçlandırdı fakat ben tüm bu baskı ve zorlamalara rağmen bu reklam alanlarını devretmedim ve şu an da bu reklam alanlarını işletmeye devam ediyorum.16 Mayıs 2025'te vermiş olduğum ifademde zaten gayrı resmi para alışverişinden bahsetmiştim. Bu ifademde de eksik kalan hususları tamamladığımı düşünüyorum. Yine soruşturma dosyasına ilişkin hatırladığım bir şey olduğu takdirde savcılığınıza ifade vermeye her zaman hazırım.' diyerek son verdi.