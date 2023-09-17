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Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Hakkari'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan 3 mağaranın doğa turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kahraman Mehmetçik'in operasyonlarıyla terörden arındırdığımız mağaralarımızı doğa turizmine kazandırıyoruz. Tabiatın bize armağanı olan mağaraları tescilleyerek doğal miras listemize yenilerini ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 17.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor
Hakkari'de terörden arındırılan 3 mağara doğa turizmine kazandırılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Hakkari'deki Sümbül Dağı Mağarası, Derecik ilçesindeki Rüzgar Mağarası ve Geçimli köyündeki Oryentan Mağarası'nın 'tabiat varlığı' olarak tescil edilmesi için çalışma başlattı.

'Karasal ve Denizsel Mağaraların Araştırılması Projesi' kapsamında 3 mağaranın ekolojisi ve jeolojisi araştırılarak bilimsel rapor hazırlanacak. Araştırmalar sonucunda mağaralar 'tabiat varlığı' olarak tescil edilerek, koruma altına alınacak.

Mağaralardaki türler de korunuyor

Bakanlık tarafından yürütülen proje ile Türkiye'deki mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, jeolojik ve ekolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalarla, mağaraların biyolojik çeşitliliği araştırılarak kayıt altına alınıyor.

Mağaraların bütüncül bir ekolojik sistem olarak ele alınarak biyolojik ve jeolojik açıdan birlikte değerlendirildiği proje ile tescil edilen mağaralardaki ekosistemin içinde yaşayan pek çok tür de koruma altına alınıyor.

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Proje kapsamında koruma altına alınan ve alınması planlanan mağaralar zengin biyolojik çeşitlilik özelliği taşıyor. Mağaralar, başta yarasalar olmak üzere kemirgenler, kurbağalar ve sürüngenlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çok sayıda omurgasız canlıya ve endemik bitki türlerine uygun üreme ve yaşam olanağı sunuyor.

Öte yandan araştırması yapılan mağaraların içerisinde sarkıt, dikit, sütun ve perde gibi çökellerin yanı sıra bazı mağaralarda traverten, gölet ve akarsu da bulunuyor.

'290 mağara koruma altına alındı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'de bugüne kadar 290 adet doğal mağaranın tabiat varlığı olarak tescil edilerek, koruma altına alındığını ve 20 mağaranın daha tescil edilmesi için araştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Özhaseki, 'Kahraman Mehmetçik'in operasyonlarıyla terörden arındırdığımız mağaralarımızı doğa turizmine kazandırıyoruz. Tabiatın bize armağanı olan mağaraları tescilleyerek doğal miras listemize yenilerini ekliyoruz' dedi.
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