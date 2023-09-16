  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

CHP'de başlayan değişim krizi zirveye ulaştı. Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşı döken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti yönetimini eleştirerek genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Konuşmasında tüzük değişikliğinden 3 dönem kuralına kadar pek çok konuya vurgu yaptı. İşte bu sözleri, Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel'in açıklamalarına şu mesajı yolladı: Komik arkadaşlar ya!

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!
Ekleme: 16.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim krizi, hız kesmedi. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak için harekete geçti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı engellendi.

Bu kez CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'Ne görev verilirse yaparım' çıkışıyla genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu söyledi. Dün de Genel Merkez'de yaptığı açıklamalarla adaylığını resmen ilan etti.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

CHP Grup Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsil eden Özel, adaylığını açıklamasına rağmen görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem milletvekili olan Özgür Özel, açıkladığı tutum belgesinde 'Milletvekilleri, belediye başkanları için 3 dönem kuralı getirilecektir' ifadelerine yer verdi. İşte bu sözleri, çok eleştirildi.

Gözler ise Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine çevrildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önce Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti. Ancak bugün katıldığı programda, Özel'i sert bir dille eleştirdi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

Canan Kaftancıoğlu, '2018'deki tüzüğün mimarı olanlar çıkıyor diyor ki 'Partide değişim şart'. Kardeşim önce kendinizi değiştirin ya başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Neyi değiştireceksiniz? Kendinizi değiştirmenin dışında' dedi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

Özgür Özel'in 3 dönem kuralı çıkışını da değerlendiren Canan Kaftancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi düşünün ben 4 dönem bilmem ne yaptım 5 dönem bilmem ne yaptım. 6 dönem, hani şimdi de hani siyasi yasaklıyım ama siyasi yasaklı olmasam bir başkanlık adayı olmayacaktım.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

5 dönem, 6 dönem yapıp da çıkıp size 'Arkadaşlar tüzüğe dönem sınırlaması getirmek lazım' deseydim… Komik ya arkadaşlar. Önce dediğiniz şeyi kendinizi uygulayacaksınız. Örgüt Allah aşkınıza kişileri bir yere taşımak için bir araç mıdır?

CHP'de krizler devam ediyor! İzmir İl Kongresi'nde yumruklar konuştu: O anlar kameralara böyle yansıdı
Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!
Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!
Türkiye’nin enerji adımları dünya gündeminde! Yunan gazeteden çarpıcı sözler: Bu adımla resmen simge olacaklar!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika mülakat açıklaması! Yeni öğretmen atamaları böyle olacak
LGBT lobisinin Belçika skandalı: İlkokul çocuklarına bunları izletecekler! Aileler ayaklandı…
FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...
Gara'ya hava harekatı: Sözde üst düzey teröristlerin de içerisinde bulunduğu 31 hedef imha edildi
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına darbe! Bakanlık ceza yağdırdı
Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye
Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum
Başkan Erdoğan'dan Deprem Şurası'nda kentsel dönüşüme destek çağrısı
CHP'li Barış Yarkadaş'tan genel başkan adaylığını duyuran Özgür Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor
Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu duyuran Örsan Öymen: Demokratik ülkelerde genel başkanlar bir veya iki seçim kaybedince istifa eder
Başkan Erdoğan: Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor!
İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi
CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok
İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal
Bakan Uraloğlu duyurdu: Vergisiz telefonda tarih belli oldu
Enerjide dev adımlar! 2 Nükleer Santral geliyor: Bakan Bayraktar duyurdu: Anlaşma yakın...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

İzmir'de tehlikeli görüntü: Her yeri istila ettiler dokunan hastaneye koştu

İzmir'de tehlikeli görüntü: Her yeri istila ettiler dokunan hastaneye koştu

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!