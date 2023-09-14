Topal tavşan kolay av! Delegeyi elinde tutan Kılıçdaroğlu memnun: 'Ekremciler'den Özgür Özel'e 'Daha sert ol yoksa 2.adam olursun' baskısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere giderayak 'iç savaş' patlak verdi.Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı."CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyen Ekrem İmamoğlu, Özel'in genel başkanlık adaylığını destekledi. Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" ifadelerini kullandı.Son olarak Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüştüğünü duyuran Özgür Özel, tutum belgesi açıklayacağını ilan etti.Özel şu ifadeleri kullandı;"Görüşmemiz 40-45 dakika sürdü. Genel durumu değerlendirdim. Bir tutum belgesi hazırlığında olduğumu söyledim. O belgeyi açıklamak için partimizin 100. yılını hep birlikte kutlamayı beklediğimi söyledim. Bu hafta içinde tutum belgesini açıklayacağımı, bunu kendi elimizle yapmayı uygun gördüğümü söyledim. Müsaade ederse bunu partide yapmanın doğru olacağını söyledim. O da uygun olacağını belirtti. Çok dostane, sıcak ve yüzlerin güldüğü bir atmosferde geçti. Olumsuz bir şey yaşanmadı. Karşılıklı iyi niyet beyanı oldu."Genel başkanlığa adaylığını açıklamaya hazırlanan Özgür Özel'e parti içinden 50'ye yakın ismin destek verdiği kulislerde konululuyor. Öte yandan Özel'in grup başkanlığından istifaya etmeyeceği konuşuluyor.Özgür Özel'in en büyük destekçisi ise hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimciler. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinden Özgür Karabat ile Taşkın Özer'in Özel'in adaylığını açıklayacağı sırada genel merkezde olacağı öğrenildi.CHP'nin kongre süreci 15 Ekim tarihi itibariyle tamamlanıyor ve kasım ayında da kurultayın yapılması öngörülüyor. Şimdiden Özel'in kaç delegeden destek alabileceği parti koridorlarında ve siyasi çevrelerde tartışılıyor.Tam da bu noktada Kılıçdaroğlu'nun tutumu merak konusu oldu...CHP Genel Merkezi'nin Özgür Özel'in adaylığını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Özel'in kurultayda varlık gösteremeyeceğini, Kılıçdaroğlu'nun rahatlıkla kazanacağını düşünüyor.Genel kanı kendi memleketi Manisa'da kaybeden Özgür Özel'in kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu karşısında hiç şansı olmadığı yönünde.Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş İsmail Saymaz "Özel kurultayda kazanabilir mi?" başlığıyla kaleme aldığı yazıda Özgür Özel'e "CHP Genel Merkezi'nin sandığı kadar kolay lokma değil" sözleriyle arka çıktı.Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları, hemşehri ve inanç grupları üzerinden delegeyi kontrol altında tuttuğunu belirten Saymaz, "Özel, kurultayda kazanabilir mi? Zor olduğu muhakkak. Çünkü…Kılıçdaroğlu, belediye başkanları, hemşeri ve inanç grupları üzerinden delegeyi kontrol ediyor. Buna rağmen kazanması mümkün" dedi.Özel'e "Kılıçdaroğlu'na karşı daha sert ol yoksa en iyi ikinci adam olursun" çağrısında bulunan Saymaz şu ifadeleri kullandı;Kendi şehri Manisa'yı kaybeden Özel'in öncelikle delegede iktidar heyecanı uyandırması şart. Kurultaya güçlü girmesi için 'zoom'da toplu görüntü veren değişim koalisyonunu bir arada tutmalı ve İmamoğlu'nun desteğini almalı.Özel'in izlediği "Kılıçdaroğlu'nu incitmeme" şeklindeki ılımlı politika, kurultay sürecinde bir zayıflık belirtisi ve irade eksikliği diye görülebilir. 'Birinci Adam' olmak istiyorsa en az Kılıçdaroğlu kadar kararlı olmalıdır. Aksi takdirde CHP tarihinde 'en iyi ikinci adam' olarak anılır.