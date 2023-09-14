Suç örgütlerine silah satan çeyeye operasyon… 10 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Kağıthane, Ümraniye, Eyüp Sultan ve Zeytinburnu İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Suç örgütlerine silah satışı yaptıkları da tespit edilen 10 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 1'i yasa dışı silah atölyesi olan adreslerde yapılan detaylı aramalarda; iki uzun namlulu tüfek, dört otomatik silah, seri atış yapabilen 51 silah, iki bin silah parçası, namluları açılarak kuru sıkıdan gerçek silaha dönüştürülmüş iki ruhsatsız tabanca, 54 şarjör, 227 mermi, 30 kuru sıkı tabanca, imal edilen silahların test edildiği doldur-boşalt bidonu ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin dolar ele geçirildi.