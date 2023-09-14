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Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlere seslendi. Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerinin kanlı saldırıları dahil, sayısız oyunu bozduk. Ekonomi üzerinden yürütülen kampanyaları da akamete uğratacağız." dedi.

Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
Ekleme: 14.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Sizin gençliğiniz enerji, üretken ve coşkusu siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de bizim için motivasyon kaynağıdır.

'GENÇLERİ YOL ARKADAŞI OLARAK GÖRDÜK'

Ziyaret ettiğimiz tüm illerimizde hatta yurt dışı seyahatlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. Biz gençleri asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük. Kuşaklar arasındaki anlayış farklılıklarını tehdit olarak değil tam tersine zenginlik vesilesine dönüştürmeye çalıştık.

'BU OYUNU DA BOZACAĞIZ'

Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakit geldiğinde milletimize hizmet etme sorumluluğunu sizlere bırakacağız. Terör örgütlerinin kanlı saldırıları dahil, sayısız oyunu bozduk. Ekonomi üzerinden yürütülen kampanyaları da akamete uğratacağız. Gençlerimizi küresel bir bataklığın içine çekmeye çalışanların oyununu bozduk.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BİRİZ, GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ'

Gençlerin bir numaralı partisi biziz. Utanmadan yüzde 52'lik oy oranıyla kazanmak kazanmak değildir diyecek kadar arsızlar. Gençlerimizi siyasetin nesnesi değil, öznesi yapma sözümüzü yerine getirdiğimize inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak biriz, geleceğe birlikte yürüyoruz. Önümüzde yeni seçim, yeni imtihan var.
Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
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