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İstanbul'da başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı

Esenyurt'ta yoldan geçen başörtülü kadınlara saldırdığı görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınan saldırgan kadın tutuklandı.

İstanbul'da başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Ekleme: 14.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Son dönemde kamusal alanda başörtülü kadınlara saldırılar artış gösterdi.

Toplumsal huzuru tehdit eden bu olaylara dün bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yoldan geçen tesettürlü kadınlara saldıran ve başörtülerini açmaya çalışan bir kadının görüntüleri ortaya çıktı.

Yoldan geçen başörtülülere saldırdı

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, kaldırımda bekleyen bir kadının yanından geçen başörtülü diğer kadınlara saldırdığı, başörtülerini açmaya çalıştığı görüldü.

Kadınaları kovalayan saldırgan, görüntülerin yayılmasıyla gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın

Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkemeden tutuklama kararı çıktı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul'da başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
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