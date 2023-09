HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.Bulanık ilçesine bağlı Hoşgeldi köyünden gelerek eyleme katılan Ayhan Karakaya 2014 yılında kız kardeşinin İstanbul'da kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Kız kardeşi için eylem yaptığını dile getiren Ayhan Karakaya, "Bulanık'ın Hoşgeldi köyünden geliyorum. Kız kardeşim için buradayım. Bir an önce eve gelmesini bekliyoruz. Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. 2014 yılında kız kardeşimi kandırıp dağa götürdüler. 8-9 yıldır haber alamıyoruz. Bir an önce dönmesini bekliyoruz. Kız kardeşimi HDP'den istiyoruz" dedi.6 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Şahizan Özcan ise, HDP ve PKK'dan oğlunu istediğini söyledi. Dağda bir tek çocuk kalana kadar eylemini sürdüreceğini dile getiren Şahinaz Özcan, "Oğlum Atilla 6 yıldır kayıptır. Herhangi bir haber alamıyoruz. HDP'den, PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum neredeyse getirsinler. Dağda 1 çocuk kalana kadar eylemimi devam ettireceğim. Oğlum devletin elinde olsaydı onunla görüşme fırsatım olurdu. 6-7 yıldır herhangi bir haber alamıyoruz. Bu ne Müslümanlıktır ne de Kürtlük davasıdır" şeklinde konuştu.