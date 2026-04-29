Film Değil Gerçek! 2 Saatlik Yol 10 Dakikaya İnecek

Elektrikli hava taksiler, New York'ta teknoloji odaklı test sürecine başladı. ABD merkezli Joby Aviation tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) hava araçları, Manhattan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı arasında deneme uçuşları yaptı. Şirket, cuma günü iki nokta arasında ilk test uçuşlarını gerçekleştirirken, bu hafta boyunca teknoloji doğrulama sürecinin devam edeceğini duyurdu.Joby Aviation'ın geliştirdiği hava aracı, tamamen elektrikle çalışan batarya sistemiyle dikkat çekiyor. Dron benzeri yapıya sahip olan araç, helikopter gibi dikey kalkış yapıyor; ardından pervanelerinin yön değiştirmesiyle ileri doğru hareket ederek uçak moduna geçiyor. Bir pilot dahil 5 kişilik kapasiteye sahip araç, şehir içi kısa mesafeli hava taşımacılığı için optimize edildi. Şirket, elektrikli motorlar sayesinde gürültü seviyesinin helikopterlere kıyasla ciddi oranda düşük olduğunu ve karbon emisyonunun sıfır olduğunu vurguluyor.Projenin en dikkat çeken hedeflerinden biri, New York gibi yoğun trafikli bir metropolde ulaşım süresini radikal şekilde azaltmak. Manhattan'ın Lower ve Midtown bölgelerindeki mevcut helikopter pistlerinin kullanılması planlanırken, kara yoluyla 1-2 saat sürebilen havalimanı ulaşımının 10 dakikanın altına düşürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda sistem, mevcut şehir altyapısına entegre edilebilecek bir 'hava mobilite ağı' olarak tasarlanıyor.New York'taki uçuşlar, ABD'de yeni nesil hava araçlarının entegrasyonu için yürütülen resmi programın parçası olarak gerçekleştiriliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yürütülen eVTOL Entegrasyon Pilot Programı kapsamında yapılan testler, teknolojinin güvenlik, performans ve şehir içi uyumluluğunu ölçmeyi amaçlıyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı mart ayında bu kapsamda 8 farklı pilot proje belirledi. Bu projeler yalnızca hava taksi hizmetlerini değil; kargo taşımacılığı, acil durum lojistiği, otonom uçuş sistemleri ve açık deniz enerji taşımacılığı gibi farklı kullanım alanlarını da içeriyor.Elektrikli hava taksilerinin yaygın kullanımı için en kritik aşama olan sertifikasyon süreci ise son aşamaya gelmiş durumda. FAA'nın 2024 yılında yayımladığı yeni düzenlemeler, eVTOL araçlarının ticari kullanımı için gerekli çerçeveyi oluştururken, Joby Aviation bu kapsamda test ve sertifikasyon çalışmalarını sürdürüyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı, pilot programlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu sürecin 'dünyadaki en büyük gerçek dünya test ortamlarından biri' olduğunu belirterek, elde edilecek verilerin gelecekteki hava mobilitesi düzenlemelerine yön vereceğini açıkladı. Yeni nesil hava mobilitesi olarak tanımlanan eVTOL teknolojisinin, önümüzdeki yıllarda büyük şehirlerde ulaşımın önemli bir parçası haline gelmesi bekleniyor.