Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Bolu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.UYARILARDoğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 9°C, 20°CÖğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 9°C, 19°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 9°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluSAKARYA 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDENİZLİ 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR 12°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMUĞLA 12°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 16°C, 27°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 16°C, 23°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 9°C, 24°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 16°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 6°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluÇANKIRI 5°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluESKİŞEHİR 7°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKONYA 9°C, 24°CÖğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 4°C, 21°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 3°C, 22°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 24°CParçalı ve çok bulutluRİZE 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Kars hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM 0°C, 17°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS -1°C, 16°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 9°C, 25°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 23°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 12°C, 20°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 10°C, 23°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu