Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Bolu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Bolu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 20°C
Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 19°C
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SAKARYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 27°C
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 9°C, 24°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA 9°C, 24°C
Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 21°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Kars hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 17°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS -1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 9°C, 25°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 23°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 12°C, 20°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 23°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu