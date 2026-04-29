İşte Trump Savaşı Böyle Bitirecek! ABD'nin Çıkış Kapısı Ortaya Çıktı

Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre Donald Trump yönetimi, büyüyen siyasi baskı ve düşen kamuoyu desteği nedeniyle Iran savaşını tek taraflı "zafer ilanı" ile sonlandırma seçeneğini masaya aldı. ABD istihbaratı Tahran'ın bu hamleye nasıl karşılık vereceğini analiz ediyor.

İşte Trump Savaşı Böyle Bitirecek! ABD'nin Çıkış Kapısı Ortaya Çıktı
Ekleme: 29.04.2026 - 10:25 Güncelleme: 29.04.2026 - 10:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, Amerikan istihbarat kurumları, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki aydır süren İran savaşında tek taraflı şekilde 'zafer ilan etmesi' halinde İran'ın nasıl karşılık vereceğini analiz ediyor.

TRUMP SAVAŞTAN ÇEKİLMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Haberde, bu çalışmanın Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililerin talebi üzerine yürütüldüğü ve Trump yönetiminin çatışmadan geri adım atmasının siyasi sonuçlarının da değerlendirildiği aktarıldı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, savaşın hem can kayıpları hem de iç politik maliyet nedeniyle Beyaz Saray için giderek yük haline geldiğini belirtti.

CUMHURİYETÇİLER İÇİN SEÇİM RİSKİ

Kaynaklara göre Trump çevresindeki bazı danışmanlar, savaşın devam etmesi halinde yıl sonunda yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin ağır kayıplar yaşayabileceğinden endişe ediyor.

Reuters/Ipsos anketine göre ABD kamuoyunda da savaş desteği oldukça düşük seviyede. Ankete katılanların yalnızca yüzde 26'sı askeri operasyonun bedeline değdiğini söylerken, yüzde 25'i savaşın ABD'yi daha güvenli hale getirdiğini düşünüyor.

İRAN 'GERİ ÇEKİLMEYİ ZAFER' GÖREBİLİR

Reuters'ın aktardığına göre, ABD istihbaratı daha önce yaptığı değerlendirmelerde, Washington'un bölgede askeri varlığını azaltarak zafer ilan etmesi halinde Tahran'ın bunu kendi lehine bir sonuç olarak görebileceğini raporladı.

Ancak ABD sahadaki güçlü askeri varlığını koruyarak zafer ilan ederse, İran yönetiminin bunu bir müzakere baskısı olarak yorumlayabileceği, fakat bunun otomatik olarak savaşın sona ereceği anlamına gelmeyeceği ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ BASKIYI ARTIRDI

Haberde, Trump'ın ateşkes ilanından 20 gün sonra bile diplomatik girişimlerin Hürmüz Boğazı krizini çözemediği belirtildi.

İran'ın gemilere saldırılar ve mayınlama faaliyetleri sonrası boğazdaki geçişleri sekteye uğratması, küresel enerji fiyatlarını yükseltirken ABD'de benzin fiyatlarının da artmasına yol açtı. Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin bu dar su yolundan geçtiği vurgulandı.

TRUMP'TAN DİPLOMASİ TRAFİĞİNE FREN

Reuters'a göre Trump, geçen hafta Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın Pakistan'da İranlı yetkililerle yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etti.

Trump'ın gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin 'çok zaman alacağını' belirtti ve 'İran konuşmak istiyorsa bizi arar' mesajını verdi.

ASKERİ SEÇENEKLER MASADA ANCAK İŞTAH AZALDI

Habere göre ABD yönetimi içinde yeni hava saldırıları dahil çeşitli askeri senaryolar resmi olarak masada kalmayı sürdürüyor.

Ancak birkaç hafta öncesine kıyasla kara harekatı gibi geniş çaplı seçeneklerin daha az olası görüldüğü belirtildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise savaşın sona erdirilmesi yönündeki iç siyasi baskının 'muazzam boyutta' olduğunu söyledi.

'İRAN TOPARLANMAYA BAŞLADI'

Reuters kaynaklarına göre Tahran yönetimi, ateşkes dönemini kullanarak ilk bombardıman dalgasında gömülen füze rampaları, mühimmat, insansız hava araçları ve diğer askeri ekipmanları yeniden çıkarmaya başladı.

Bu nedenle bazı yetkililer, savaşın yeniden tam kapasite başlamasının savaşın ilk günlerine göre daha maliyetli olabileceğini düşünüyor.