KARAOK Gündemde! ABD Basınından Dikkat Çeken Analiz

ABD merkezli Defense News, Türkiye’nin geliştirdiği KARAOK tanksavar füzesine geniş yer ayırdı. Haberde, füzenin farklı mesafelerde gerçekleştirdiği test atışlarına dikkat çekildi.KARAOK’un 76 ve 400 metrede doğrudan isabet sağladığı, ayrıca 1400 ve 2050 metrede üstten saldırı kabiliyetiyle hedefleri vurduğu belirtildi.Bu testlerin, sistemin yalnızca ideal koşullarda değil farklı mesafe senaryolarında da etkinliğini gösterdiği ifade edildi.Haberde, ROKETSAN'ın, çok kısa menzilden angajman zarfının üst kısmına doğru başarılı atışlar gerçekleştirerek, tek bir en iyi durum performansından ziyade savaş alanı esnekliğini başarıyla ortaya koyduğu dile getirildi.ROKETSAN'ın, omuzdan ateşlenen, ateşle ve unut prensibiyle çalışan, gündüz ve gece operasyonları için görüntüleme kızılötesi arayıcıya sahip kısa menzilli tanksavar füzesi KARAOK'u sunduğunun altı çizildi.Şirketin, 2,5 km menzil, 125 mm çap, tandem tanksavar savaş başlığı ve hem doğrudan saldırı hem de üstten saldırı modları sunduğu, ayrıca, sistemin tanklar, zırhlı araçlar, muharebe araçları ve beton blok evler gibi güçlendirilmiş mevziler de dahil olmak üzere sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım için tasarlandığı ifade edildi.Bu da onu sadece ana muharebe tanklarıyla çatışmaktan daha fazlasını yapmayı amaçlayan bir piyade silahı sınıfına yerleştirdiği vurgulandı.KARAOK'un, dünya çapında savunma tedarik zincirlerinin baskı altında olduğu bir dönemde, yerli tedariki, yerel sürdürülebilirliği ve daha güçlü bir yerli hassas silah üssünü destekleyen, ulusal olarak geliştirilmiş bir tanksavar yeteneğini temsil ettiği dile getirildi. Güvenilir bir yerli kısa menzilli tanksavar sisteminin, Türk Kara Kuvvetlerine doktrini uyarlama, envanteri genişletme ve piyade birliklerini ulusal operasyonel gereksinimlere uygun bir silahla donatma konusunda daha fazla özgürlük sağladığı aktarıldı.NATO için de bunun olumlu bir sinyal olduğu çünkü üye devletlerin kendi modern güdümlü silahlarını sahaya sürdüğünde ve yalnızca dış tedarikçilere güvenmek yerine müttefik ekosistem içinden ek endüstriyel derinlik sağladığında ittifakın dayanıklılığının güçleneceği dile getirildi.'Korkusuz' ve 'isabeti keskin' olarak nitelendirilen KARAOK'un zırhlı savaşın ortadan kalkmadığı, ancak her açıdan daha çekişmeli hale geldiği bir savaş alanına girdiğinde varlığını düşmana güçlü bir biçimde hissettireceği aktarıldı.KARAOK'un, dört isabet sağlaması nedeniyle değil, füzenin gerçek savaş alanı taleplerini yansıtan dört farklı angajman durumunda performans göstermesi nedeniyle önemli bir füze olduğu dile getirildi. 76 ve 400 metredeki doğrudan isabetler, ardından 1400 ve 2050 metredeki üstten saldırılar, KARAOK'u zaman baskısı ve maruz kalma riski altında zırhlı tehditlerle karşı karşıya kalan piyadeler için pratik bir muharebe silahı olarak sunacağı ifade edildi.Türkiye için bu füzenin, modern kara savaşları için inşa edilmiş ulusal bir tanksavar yeteneğinin güvenilirliğini pekiştireceği, NATO için ise, yetenekli üye devletlerin kendi hassas, mobil ve operasyonel olarak ilgili sistemlerini sahaya sürmeye devam etmesi durumunda müttefik caydırıcılığını güçlü bir biçimde hissettireceği dile getirildi.