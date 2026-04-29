Epstein Çiftliği'nde Yeni Skandal Ortaya Çıktı! Gizemli Silahlar Çalındı

Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki Zorro Çiftliği'nden 2018 yılında 30'dan fazla silah çalındı. Ancak çiftlik çalışanlarının polisle iş birliği yapmayı reddetmesi nedeniyle soruşturma kısa sürede kapatıldı.Habere göre, Santa Fe New Mexican gazetesinin ulaştığı eyalet polisi raporunda, toplam 32 silahtan oluşan cephaneliğin büyük bölümünün çiftlikteki bir garajda bulunan 'çok büyük bir silah kasasından' çalındığı belirtildi. Bazı silahların ise arazideki iki farklı binadan gasp edildiği ifade edildi. Yetkililer, binalara zorla girildiğini, garajdaki en az bir pencerenin kırıldığını ve çöl arazisinde yırtılmış bir çite doğru uzanan lastik izleri bulunduğunu kaydetti.Epstein'ın hırsızlıkla ilgili e-posta yoluyla bilgilendirildiğinde yalnızca 'Vahşi' şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı. Zorro Çiftliği'nde yaşanan bu olay, Epstein'ın New York'taki bir hapishanede hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir yıl önce meydana geldi.ABD merkezli New York Post'a göre, çiftlik çalışanları ilk etapta hırsızlığı polise bildirip çalınan silahların seri numaralarını kaydetti.Ancak polis listeyi talep edip soruşturmayı derinleştirmek istediğinde çalışanlar aniden iş birliğini kesti. Yetkililerin haftalar süren ısrarına rağmen personelin detay vermeyi reddettiği ve bu nedenle soruşturmanın bir ay içinde kapatıldığı bildirildi.Epstein'ın çalışanlarına polisle konuşmamaları yönünde talimat verip vermediği netlik kazanmazken, FBI dosyalarında yer alan e-postalar, Epstein'ın yöneticileri avukatına yönlendirdiğini ortaya koydu.Çalınan silahlar arasında tüfekler, tabancalar ve antika parçalar yer aldı. Epstein'ın, 2008 yılında aldığı mahkûmiyet nedeniyle 10 yıl boyunca silah bulundurması yasaklanmış olmasına rağmen, çiftliğinde geniş bir silah koleksiyonu tutmaya devam ettiği belirtildi. Çiftlikte silah dolu kasaların yanı sıra bir atış poligonu bulunduğu, hatta arazi araçlarına tabancalar yerleştirildiği aktarıldı.Epstein dosyalarında yer alan fotoğraflarda çiftlikte bazı genç kadınların yüksek güçlü silahlarla ateş ederken görüntülendiği öne sürüldü. Ayrıca istismar mağdurlarının, ıssız arazide 'garip insan üreme deneyleri' yapıldığına dair söylentiler duyduklarını anlattıkları da haberde yer aldı.Habere göre, Epstein'ın silah koleksiyonunu saklamak için kullanılan dolapların 2013 itibarıyla 57 bin 500 dolar değerinde olduğu ve 'güzel sanat eseri' kapsamında sigortalandığı belirtildi.2010 yılında Epstein'ın, mülke gelmeden önce silahların kaldırılması yönündeki soruya 'evet' yanıtı verdiği ancak silahları arazideki başka bir eve taşıtarak yasağı dolaylı şekilde aştığı ifade edildi.New Mexico çölünde silah bulundurmanın tamamen sıra dışı olmadığı, bölgede çıngıraklı yılanlar gibi tehlikeli hayvanların bulunduğu ve eyaletin sık sık yüksek hırsızlık oranlarıyla gündeme geldiği de vurgulandı.