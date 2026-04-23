Akaryakıtta Fiyatlar Değişti! Motorine İndirim Geldi

23 Nisan saat 00.00 itibariyle motorin grubuna 2 lira 22 kuruş indirim uygulandı. Böylelikle İstanbul'da motorin fiyatı 69 lira 35 kuruşa gerilerken, gözler güncel akaryakıt fiyatları listesine çevrildi.ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginlik devam ederken, başta brent petrol fiyatları ile birlikte döviz ve altın piyasası da bu gerginlikten yoğun şekilde etkileniyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ise dünya genelinde direkt bir enerji krizine neden olmuş, benzin, motorin ve LGP fiyatları da hızla yükselmişti. Takvimler 23 Nisan 2026'yı gösterirken, gerilimin hakim olduğu küresel piyasalarda araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda gece saatlerinde sevindirici bir haber geldi ve motorine indirim uygulandı. İşte 23 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları listesi…Benzin fiyatı: 62 lira 70 kuruşMotorin fiyatı: 69 lira 35 kuruşLPG fiyatı: 34 lira 99 kuruşBenzin fiyatı: 62 lira 56 kuruşMotorin fiyatı: 69 lira 21 kuruşLPG fiyatı: 34 lira 39 kuruşBenzin fiyatı: 63 lira 67 kuruşMotorin fiyatı: 70 lira 47 kuruşLPG fiyatı: 34 lira 87 kuruşBenzin fiyatı: 63 lira 94 kuruşMotorin fiyatı: 70 lira 75 kuruşLPG fiyatı: 34 lira 79 kuruş