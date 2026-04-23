Akaryakıtta Fiyatlar Değişti! Motorine İndirim Geldi
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik nu kez pompaya indirim olarak yansıdı.
23 Nisan saat 00.00 itibariyle motorin grubuna 2 lira 22 kuruş indirim uygulandı. Böylelikle İstanbul'da motorin fiyatı 69 lira 35 kuruşa gerilerken, gözler güncel akaryakıt fiyatları listesine çevrildi.
ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginlik devam ederken, başta brent petrol fiyatları ile birlikte döviz ve altın piyasası da bu gerginlikten yoğun şekilde etkileniyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ise dünya genelinde direkt bir enerji krizine neden olmuş, benzin, motorin ve LGP fiyatları da hızla yükselmişti. Takvimler 23 Nisan 2026'yı gösterirken, gerilimin hakim olduğu küresel piyasalarda araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda gece saatlerinde sevindirici bir haber geldi ve motorine indirim uygulandı. İşte 23 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları listesi…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 62 lira 70 kuruş
Motorin fiyatı: 69 lira 35 kuruş
LPG fiyatı: 34 lira 99 kuruş
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 62 lira 56 kuruş
Motorin fiyatı: 69 lira 21 kuruş
LPG fiyatı: 34 lira 39 kuruş
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 63 lira 67 kuruş
Motorin fiyatı: 70 lira 47 kuruş
LPG fiyatı: 34 lira 87 kuruş
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 63 lira 94 kuruş
Motorin fiyatı: 70 lira 75 kuruş
LPG fiyatı: 34 lira 79 kuruş