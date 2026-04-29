Gayrimenkulde Yeni Sistem! Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında güvenliği artırmak ve dolandırıcılık riskini azaltmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.İkinci el araç satışlarında kullanılan Güvenli Ödeme Sistemi, artık emlak alım-satım işlemlerinde de zorunlu olacak.Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmeliğe göre, taşınmaz mülk ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirilmesini öngören güvenli ödeme sistemi kullanılacak.Ödeme sistemi üzerinden yapılan her işlemden kullanım bedeli alınacak. Söz konusu bedel satıcıya aktarılan bedelden tahsil edilecek.Sistem 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.