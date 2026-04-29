Hastane Kayıtlarını Kimler Sildi? Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Gelişme

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem'in ifadeleri ortaya çıktı. İki şüpheliye de 'Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme' suçlaması yöneltildi. İki şüphelide 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Dosyadaki tespitlere göre, Gülistan Doku'nun POLNET sistemine göre 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09.09'da hastaneye giriş kaydı bulunuyordu. Ancak bu tarihteki hastane müracaatına yönelik tüm tedavi evrakları istendiğinde bu tedavi evrakları gönderilmedi.31 Aralık tarihinde ilişkin herhangi bir LOG ve VIZIT bilgisine rastlanılmadığı saptandı. Bu tarihe ilişkin hastaneye gelen tüm hastaların kayıtlarının silindiği, önceki ve sonraki günlere ait kayıtların bulunmasına rağmen 31 Aralık 2019 tarihine ilişkin hastaneye gelen tüm hastaların kayıtlarının silindiği belirlendi. Savcılığa göre Doku'nun hastaneye gittiği tarihte kayıtların silinmesi kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiğini net bir şekilde ortaya koydu. Doku'ya ait 31 Aralık 2019 tarihli HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) sisteminde yer alması gereken hastane kayıtları profesyonel ve detaylı bir çalışma ile kasıtlı biçimde silindi.Tunceli Devlet Hastanesi Sağlık Bilgi Sistemleri Yönetimi şirketi olan SİSOFT'un taşeronu olarak görev yapan Burçin Yerlikaya ifadesinde, LOG kayıtlarını silme yetkisi ve tecrübesinin bulunmadığını, o dönem savcılığın istediği tüm evrakları gönderdiğini, bu evraklarda da Doku'ya ait hamile olmadığını gösteren 'Beta HCG negatif' şeklinde bir kayıt gördüğünü ancak hangi tarihe ilişkin olduğunu hatırlamadığını söyledi.Zaman zaman hastane serverinde çöküntü yaşandığını öne süren Yerlikaya, böyle durumlardabir klasörde muhafaza edildiğini, talep edildiği takdirde alınabileceğini dile getirdi. Geçtiğimiz hafta tutuklanan ve verdiği ifadesinde hem ken veri yedeklemesi yapılamadığını ancak SİSOFT şirketinde eş zamanlı olarak bu verilerin yine de yedeklendiğini, server çöküntüsüne ilişkin tüm tutanakların da hastanede disini hem de beraber çalıştığı bilgi işlem şefi Yücel Erdemi'i suçlayan dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in suçtan kurtulmak için iftira attığını belirtti.Kendisinin ne Doku ne de başka hastaların hastane kayıtlarını silmediğini, bunu yapacak yeterliliğe sahip olmadığını, log kayıtlarının silindiğini duyduğunda bu nedenle çok şaşırdığını iddia ederek, 'Dışarıdan bir müdahale ile veya hacker tarafından sisteme erişilmiş olabilir' dedi.Bir diğer bilgi işlem görevlisi Yücel Erdem de ifadesinde, yapılan işlemlerden haberi ve bilgisinin olmadığını ve log kayıtlarını silme yetkisi ve tecrübesinin bulunmadığını öne sürdü. İfadesinde o da sisteme bir hacker tarafından müdahale edilmiş olabileceğini söyleyerek, Doku'ya ait dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından sim kartı gönderilen ve Doku'nun sosyal medya hesabından verileri sildiği saptanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un bu tür işlemler yaptığını duyduğunu belirterek Ertok'un bundan sorumlu olabileceğini iddia etti.Erdem ifadesinde özellikle hastane serverinin çökmesi durumunda en son alınan sistemin yedeği üzerinden SİSOFT firması tarafından yeniden aktarımı yapılıp kurulumunun gerçekleştirildiğini, bu aradaki süreçte veri kaybı da olabileceğini belirtti.En son alınan yedek ile bir sonraki yedek alma zamanına kadar o yedeğin alınmaması durumunda aradaki geçen sürenin verilerini silinmiş olabileceğini, bu sürede alınan log kayıtlarının da silinmiş gibi görülebileceğini ancak SİSOFT şirketinin böyle bir durumda serverin çöktüğünden haberdar olacağını dile getirdi. Bu şirkete kayıt silinme durumunun sorulması halinde bunun cevabının mutlaka verileceğine dikkat çeken Erdem, 'Böyle bir cevap verilmediyse Doku olayında server çökmemiştir' dedi.