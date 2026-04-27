CHP'Lİ BELEDİYEDE İŞÇİYE ZULÜM DEVAM EDİYOR!

CHP'li belediyelerin yönetiminde olan bölgelerde çöp, su, altyapı sorunları ve çalışanların maaşlarının ödenmemesi gibi birçok problem yaşanıyor.Özellikle İzmir ve ilçeleri, belediyelerin yetersiz yönetimi nedeniyle çöp dağlarıyla anılıyor.İzmir Konak'ta bir kez daha çöp dağları görülecek gibi duruyor.Konak Belediyesi çalışanları, yaklaşık bir yıldır ödenmediğini belirttikleri TİS farkları ve mesai ücretleri nedeniyle iş bıraktı.Konak Belediyesi çalışanları, uzun süredir ödenmediğini belirttikleri alacakları için belediye hizmet binası önünde eylem başlattı.DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube öncülüğünde toplanan belediye işçileri, Konak Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı ve oturma eylemine başladı.İşçiler, yaklaşık bir yıldır Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan fark ödemeleri ile mesai ücretlerinin yatırılmadığını ifade etti.Açıklamada mobbing iddiaları, ücretlerde keyfi kesintiler ve işveren tarafından uygulandığı öne sürülen çeşitli idari baskılar da dile getirildi.İşçiler, her bir çalışanın ortalama 70 bin TL civarında alacağının bulunduğunu vurguladı.Belediye hizmet binası önünde başlatılan oturma eylemlerinin, talepler karşılanana kadar devam edeceği bildirildi.Konak'ta zaten toplanmayan çöpler, işçilerin eyleme gitmesiyle birlikte sokaklarda çöp dağları oluşturmaya başladı.Havaların sıcak olması da çöplerden gelen kokuyu tüm Konak'a yayıyor...