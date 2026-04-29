Aidatta Kritik Hamle! Gözler Meclis'te

Büyükşehirlerde, lüks konutlardaki site aidatları keyfi artışlar nedeniyle maliklerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.Mayıs ayında site aidatlarının güncellenmesi beklenirken, fahiş site aidatlarının önüne geçilecek düzenleme Meclis gündemine taşındı..Düzenlemeye göre, yöneticilerin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor ve aidat artırma yetkisi kat malikleri kuruluna veriliyor.Site yönetim şirketleri için Bakanlık denetimi öngörülüyor. Böylece daha şeffaf bir yapı oluşturulması ve yönetimlerin hesap verebilirliğinin artırılması hedefleniyor.Ayrıca, genel kurul tarafından kabul edilen bir işletme projesi yoksa yöneticilerin en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayarak kat maliklerinin onayına sunması zorunlu olacak.Yeni düzenlemeye göre site yönetiminin temizlik, asansör, onarım ve sigorta gibi birçok gideri için toplanan avanslar denetlenecek ve bu yetkinin tamamen kat maliklerinde olacağı görülüyor.31 maddelik teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere dair bir bölüm de yer alıyor. Teklifle, depremden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin korunmasına yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.Bu adımla afetzedelerin olası icra süreçlerine karşı daha güvenceli hale getirilmesi hedefleniyor.Yeni kanunla birlikte aidat artışına bir tavan getirilmesi ve artış oranının yeniden değerleme oranını geçmemesi planlanıyor.2025 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olduğu hatırlatılarak, artış oranına ilişkin örnekleri şöyle sıraladık:500 TL'den 627 TL'ye1.000 TL'den, 1.255 TL'ye1.500 TL'den, 1.882 TL'ye2 bin TL'den, 2 bin 510 TL'ye3 bin TL'den, 3 bin 765 TL'ye5 bin TL 'den, 6 bin 275 TL'ye7 bin TL'den, 9 bin 412 TL'ye10 bin TL'den, 12 bin 549 TL'ye12 bin 500 TL'den, 15 bin 686 TL'ye15 bin TL'den, 18 bin 824 TL'ye17 bin 500 TL'den, 21bin 961 TL'ye20 bin TL'den, 25 bin 98 TL'ye